Punks, Harry Potter, rugby, Tour de Londres, Mary Poppins, bus à impériale, Tower Bridge… Tous les lieux emblématiques et poncifs relatifs au pays de très gracieuse majesté Élisabeth II y sont passés. Les nombreux groupes carnavalesques marchois s’en sont en effet donnés à cœur joie pour coller au thème de cette 62e édition placée sous le thème du Royaume-Uni. Mais à Marche, cette année, point de reine si gracieuse soit-elle, mais bien un Grand Mautchi Greg li Gardien d’fée qui, en compagnie de ses deux princesses Laëtitia et Louane, et de ses fidèles Gozaux de Waha a clôturé son règne de quatre jours de festivités.

42 groupes et fanfares dans le cortège

Des festivités qui, comme à l’habitude se sont terminées par le cortège, composé cette année de pas moins de 42 groupes, fanfares et bandas.

Un cortège que les Marchois attendaient avec impatience. Même si le comité carnaval a été des plus inventifs durant la crise sanitaire pour continuer à faire vivre le folklore local, en organisant notamment un carnaval totalement en visioconférence et deux mini-cortèges surprise en février dernier, rien ne remplace ce moment de partage et de bonne humeur que constitue le cortège. C’est pourquoi le comité carnaval marchois avait pris la décision de postposer cette édition au mois de mai, lors du long week-end de l’ascension. Initiative payante au vu du ciel clément.

Les citoyens marchois et de nombreux habitants de la région étaient tout impatients de retrouver la fameuse Grosse Biesse et son déluge de confettis. Ils ont envahi en nombre les rues de la capitale de la Famenne pour admirer les groupes qui tous, ont fait preuve d’inventivité.

L’inventivité «british» des groupes carnavalesques

C’est ainsi que, par exemple, les Fous du Samedi matin étaient grimés en Mister Bean, les enfants d’hAYElloween ont recréé l’univers de Pudddlard cher à Harry Potter tandis que les Turlupins faisaient revivre le mouvement punk… Impossible d’être ici exhaustif. Et last but not least, citons les Gozaux qui pour la première fois ont eu l’honneur d’un Grand Mautchi en la personne de Greg li Gardien d’fée.