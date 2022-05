300 jeunes breakers ont mis le feu au centre sportif de Marche dans le cadre du championnat wallon de breaking

Ces derniers se sont affrontés dans le cadre de la 2emanche du championnat wallon de breaking des jeunes organisés l’ASBL Wallonie Breaking, représentant plusieurs associations actives dans cette discipline émergente comme les Liège City breakers. Autres coorganisateurs du 1erévénement de ce genre en province de Luxembourg: le club marchois des Lascars Crew et Wal’Style.

Des rencontres sous forme de battles

Dans la salle, on ne compte plus les figures réalisées par ces jeunes, dont certains, pas plus hauts que trois pommes, sous les yeux émerveillés de leurs parents. De la fierté et une certaine arrogance animent les participants après chaque figure réalisée. Ce sont les battle qui veulent ça, comme l’explique Said Ezziani, alias Saidon, membre des Liège City Breakers et du Wallonie Breaking, coorganisateur de l’événement: "Toute la journée, ici à Marche, quelque 300 jeunes se sont affrontés dans 3 catégories: débutant, intermédiaire et pro sous forme de battle. Il faut savoir qu’historiquement, le breaking est une danse sociale qui se pratiquait dans les quartiers défavorisés de New-York sous forme de battles à l’intérieur de cercles de spectateurs. Nous avons conservé cet aspect culturel. Bien sûr, il s’agit ici d’un championnat. Des juges reconnus dans le milieu cotent chaque figure. Par ailleurs, des DJ diffusent de la musique hip-hop tandis que le MC (maître de cérémonie) anime chaque battle" , précise Saidon qui se réjouit que le breaking figure officiellement au programme des prochains Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

D’ici-là, on reverra encore les breakers à Marche-en-Famenne. "Nous accueillerons en effet une manche de ce championnat wallon durant au moins trois ans" , se réjouit l’échevin des Sports Christian N’Gongang.