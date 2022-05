Début de règne impérial pour Greg li Gardien d’fée

Autour de lui ont résonné les vivas de tous les groupes carnavalesques présents: Gugusses, Macrales, Biessons, Nutons, Todi-Pi, Zibistoukets et Grutchoyoux, Turlupins,….

Greg et ses deux princesses Laëtitia et Louane, sont alors congratulés par Fredo li Tchèsseû d’Fèyes et sa compagne avant de rejoindre le perron sur lequel se trouvent les autorités communales et le président du comité carnaval marchois, Remy Remacle.

Dans son discours, toujours humoristique, le Grand Mautchi propose une mesure phare pour son règne: celle de créer un grand tunnel sous le boulevard urbain qui démarrerait de la salle du Viux Tilleul à Waha, d’où est originaire son groupe des Gozaux, à la place de l’étang où est installé le chapiteau abritant les festivités carnavalesques. Une mesure que semblent approuver tous les carnavaleux présents. Quant au bourgmestre André Bouchat, il remettra in fine les clés de la ville au Grand Mautchi. Les festivités sont bien lancées à Marche qui retrouvera son emblématique Grosse Biesse qui défilera ainsi que tous les groupes carnavalesques ce dimanche après-midi, dès 14h dans les rues de la ville.