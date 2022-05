Marche-en-Famenne: Les citoyens sont invités à donner leur avis sur le futur Plan communal de mobilité

Jusqu’au lundi 4 juillet, les habitants de la commune de Marche-en-Famenne ont la possibilité de donner leur avis sur le Plan communal de mobilité (PCM), dans le cadre d’une enquête publique. Ce document, présenté lors de la dernière séance du conseil communal, est le fruit d’un travail de trois années, mené par le bureau d’études TRANSITEC en collaboration avec l’ICEDD (Institut de Conseil et d’Études en Développement Durable) et le bureau Espaces Mobilités, et avec l’aide d’un panel de citoyens et associations. Il concerne tant la ville de Marche que les villages.