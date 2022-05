La Grosse Biesse sera à l’heure du thé dès mercredi

«La créativité a été de mise durant deux ans»

"La pandémie du Covid-19 et ses conséquences sanitaires nous ont en effet obligé tant les différents groupes carnavalesques marchois que le comité organisateur à être particulièrement inventifs ces deux dernières années, souligne Rémy Remacle, le président du carnaval de la Grosse Biesse. On se souviendra longtemps je pense de l’édition 2021, baptisée at home et organisée en visioconférence.La créativité a été de mise mais cela n’a pas été de tout repos."

Même si cette édition, placée sous le thème du Royaume-Uni, devrait se tenir sous le soleil, elle sera néanmoins conforme au canevas habituel. "Il était important d’organiser cette édition, même si reportée au mois de mai, pour faire revivre le folklore marchois et pour les différents comités qui avaient hâte de revivre l’ambiance propre à notre carnaval. Nous nous sommes juste adaptés au long week-end de l’Ascension, précise Rémy Remacle. Un bal sera organisé le mercredi soir et l’intronisation du Grand Mautchi, organisée à l’habitude le samedi après-midi, aura lieu cette fois le jeudi à 16h. L’avantage d’organiser cette édition 2022 au mois de mai est qu’il ne faudra pas chauffer le chapiteau de la place de l’Étang. Par contre, pour l’anecdote, il faudra envisager des camions réfrigérés, dont nous n’avons évidemment pas besoin en hiver. Pour ce qui est des costumes, certains groupes ont pu s’adapter, les autres auront chaud!"