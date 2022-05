Ils se sont souvenus de la catastrophe du 21 mai 1944 à Marloie

Ce 21 mai, Marloie a commémoré l’anniversaire de la catastrophe qui avait endeuillé le village à l’époque. Après une messe célébrée en l’église Saint-Isidore, les associations patriotiques de Marche, Hotton et Barvaux, accompagnées des représentants de la Ville et de la population marlovannaise se sont rendues au monument aux morts à quelques mètres de là. Rappelons que, le 21 mai 1944, l’explosion d’un train de munitions en gare de Marloie avait causé la mort à 41 personnes et blessé plus de 500 autres. Ce train, qui stationnait à la sortie de la gare de Marloie en attendant son acceptation pour la gare de Marche­-en­-Famenne, avait été bombardé par les avions alliés qui sillonnaient le ciel afin de détruire les nœuds de communication à quelques jours du Débarquement en Normandie. À la sortie de cette explosion, le village de Marloie n’était plus que ruines et désolation. J.B.