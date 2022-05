«C’est bon, c’est wallon» au WEX de Marche-en-Famenne: «La grand-messe des producteurs de terroir» (vidéo)

86 producteurs de terroir étaient au rendez-vous

Même satisfecit du côté des producteurs qui ne louperaient ce rendez-vous gourmand pour rien au monde. Comme les fromagères du Plateau du Gerny à Aye (Marche-en-Famenne): "Nous sommes présentes lors de chaque édition organisée à Marche, précise Anne Walhin. C’est un événement important qui permet de nous faire connaître dans la région, mais aussi de toucher des personnes des autres provinces. Ce rendez-vous fait également du bien après la longue période de Covid. Nous proposons notre gamme de fromages au lait cru de vache. Dernièrement, nous venons de mettre au point un type de camembert, au goût assez prononcé".

Un peu plus loin, on retrouve "Les Jardins de Max", avec le maraîcher Max-Pol Bourguignon, fraîchement installé à Bande (Nassogne): "Nous avons déménagé depuis février dans une ancienne ferme à Bande. dans laquelle nous cultivons nos légumes sur trois hectares, principalement dans des serres, ce qui nous permet de proposer des légumes assez tôt et assez tard dans la saison. Nous venons d’ouvrir un magasin à la ferme dans laquelle nous proposons d’autres produits de terroir tels qu’apéritifs, miel, sirop et bientôt des confitures" .

Autres habitués du Salon "C’est bon, c’est wallon", les jeunes meuniers du Moulin de Vencimont (Gedinne): "Nous sommes présents depuis le début du Salon. Ici, c’est la grand-messe des producteurs de terroir, indique le meunier Ambroise De Greift. Le moulin existe depuis 300 ans à Vencimont. On a repris le flambeau il y a six ans avec fierté et humilité. Toute la filière est intégrée à Vencimont depuis la production de céréales avec des fermes partenaires, toute la transformation dans nos trois moulins et aussi notre laboratoire-boulangerie où l’on fabrique notre pain avec nos farines naturelles."

À noter qu’une deuxième session sera organisée les 29 et 30 octobre prochains toujours au WEX à Marche.