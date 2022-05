Marche-en-Famenne accueillera le championnat wallon de breakdance des jeunes le dimanche 9 mai

À tel point que depuis un an, un championnat wallon vient de voir le jour depuis un an. Organisé par l’ASBL Wallonie Breaking, qui représente plusieurs associations actives dans cette discipline telles, par exemple, les Liège City Breakers ou encore les Lascars Crew de Marche-en-Famenne, l’événement verra sa deuxième manche se disputer le dimanche 9 mai dans la salle du complexe sportif de Marche-en-Famenne. L’occasion de découvrir cette discipline qui intégrera le programme des prochains Jeux Olympiques de Paris.

"Ce championnat wallon, dont la première manche s’était déroulée à Liège à l’automne dernier, rassemblera 300 participants de moins de 18 ans à Marche dimanche prochain entre midi et 18h, souligne Nicolas Dethier, président et fondateur de l’ASBL Liège City Breakers et l’un des organisateurs de ce championnat de Belgique. Tous ces jeunes s‘affronteront sous forme de battles (duels) dans trois catégories: débutants intermédiaires, confirmés. Une compétition, par ailleurs organisée via un système de différentes poules, permettant à chacun des participants de se produire à plusieurs reprises durant l’après-midi. Nous remercions par ailleurs la Ville de Marche qui a accepté d’accueillir l’événement. Deux prochaines éditions devraient d’ailleurs encore être organisées prochainement à Marche."

Une discipline à découvrir

Nicolas Dethier rappelle par ailleurs l’importance de tels événements pour pourvoir faire découvrir cette discipline au plus grand nombre: "Avant le lancement de ce championnat wallon, dont c’est la première saison, nous organisions depuis sept ans un championnat en province de Liège, qui a rencontré un très joli succès. L’objectif est, à présent, d’atteindre d’autres régions et villes de Wallonie pour faire découvrir cette discipline, ainsi que la culture hip-hop en général, particulièrement appréciées chez les plus jeunes.Et qui sait créer des vocations et la création de clubs ou écoles de breakdance. Il existe actuellement une école spécialisée à Liège: la LCB Breaking School."

Plus de renseignement sur la page Facebook du Championnat wallon de Breaking (-18)