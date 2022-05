La Maison de jeunes présente son travail

Les festivités débuteront dès ce vendredi à 19h, avec, au Studio des Carmes, une représentation de l’atelier théâtre, intitulée Divine Fan Fiction , une comédie qualifiée de débridée et joyeusement blasphématoire. L’histoire: En quelques mots, dans une petite ville, le centre commercial coopératif n’attire plus beaucoup de clientèle. Ce qui fait l’affaire de la bourgmestre qui rêve de placer sa ville sur la carte des lieux de villégiature de luxe. Les commerçants, eux, sont prêts à tout pour faire revenir les clients. Même à faire des incantations pour attirer l’attention de dieux et déesses.

La journée de samedi commencera à 16h, par le verre de l’amitié et le mot inaugural du président. Ensuite, démonstrations de danse ragga/hip-hop (16h30), initiation à la danse (17h), défilé de l’atelier stylisme (17h30), projection d’un court-métrage réalisé par les jeunes (17h45 et 18h30), démonstration de percussions africaines (18h10), show de magie close-up (18h30), concerts des ateliers Interaction rock (20h) et d’Oh My Band rythmeront la journée.

Initiations, expositions, concerts…

De nombreuses autres animations et activités seront aussi au programme samedi: expositions de l’atelier dessin et photo; live painting; jeux de société avec la Ludothèque provinciale; grimages; animation corder dojo; initiations à la couture, au dessin, aux percussions africaines…

Dimanche, place sera faite à la musique, avec une "scène lampli", soutenue par la Province du Luxembourg, sur laquelle monteront des artistes aux styles variés de notre province: Neon Rust (14h), WB Wanckers (15h15), Wave Of The Moon (16h45), Skating Teenagers (18h15) et TDS (19h45).

Pour plus d’informations: Yorick Gailly, coordinateur de la Maison des jeunes: 084/31 57 34 ou mj@marche.be. https ://www.mjmarche.com