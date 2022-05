e samedi 21 mai, peu avant 20h, les lecteurs auront rendu leur verdict et l’on saura qui remportera le 6ePrix Horizon récompensant le meilleur 2eroman. Un prix qui sera décerné au WEX de Marche-en-Famenne, après une journée dédiée à la littérature, durant laquelle les cinq auteurs en lice iront à la rencontre des lecteurs qui ont tous lu leur livre. Et, pour cette édition, ils seront plus de 1500 lecteurs, venus de Belgique et de la région Grand-Est à se prononcer.

Organisé pour la première fois il y a dix ans par la Ville de Marche avec l’aide de la Province de Luxembourg et d’autres partenaires, ce Prix présidé par l’écrivain Armel Job est ouvert à tous les écrivains de langue française auteurs d’un deuxième roman publié. Il est décerné tous les deux ans, dans le but de les aider à faire connaître un deuxième roman confirmant leur talent d’écrivain. L’originalité de cet événement, c’est qu’après une sélection des cinq romans finalistes par un jury de professionnels – il y avait 43 livres en compétition cette édition -, le lauréat est désigné par les lecteurs au terme d’un vote. Au sein de comités de lecture, ils ont eu préalablement l’occasion de lire les romans, d’échanger et de débattre.

À la rencontre des auteurs en lice ce samedi

Les rencontres avec les auteurs, ce samedi, leur permettront en plus de découvrir ceux-ci, de les questionner, de les entendre parler de leur œuvre… Cinq moments de rencontres d’une durée de une heure, s’échelonneront entre 9h30 et 13h et 14h15 et 16h30. Cinq lieux de rencontres sont prévus en centre-ville: l’Hôtel de Ville, les salles de La Source et du Studio, L’Alter Boutique d’Andage et la salle d’audience du tribunal de première instance. Après le vote au WEX, les lecteurs pourront assister à un spectacle de gala, confié cette année à Égrégore, une jeune troupe de danseurs professionnels.

Cette année, les cinq auteurs finalistes sont Marcel Sel ( Élise ), Matthieu Falcone ( Campagne ), Emmanuel Flesch ( Le Cœur à l’échafaud ), Constance Joly ( Over the Rainbow ) et Sylvie Wojcik ( Les narcisses blancs ).

Qui succédéra à Murielle Magellan, Hervé Bel, Marie-Laure de Cazotte, Vincent Message et Florence Herrlemann? Réponse ce samedi.

www.marche.be/2eroman