«C’est bon, c’est wallon» de retour au WEX ce week-end

Le premier rendez-vous est fixé ces 21 et 22 mai. Celle-ci rassemblera près de 85 producteurs locaux et leur savoir-faire artisanal au sein du WEX à Marche-en-Famenne, là où tout a commencé il y a déjà 14 éditions.

Les producteurs mettront les petits plats dans les grands pour faire découvrir leurs spécialités salées et sucrées telles que fromages, charcuteries, biscuits, chocolats mais aussi un large choix de boissons (vins, bières, limonades,…).

Stop au gaspillage alimentaire

"Depuis plusieurs années, les produits locaux ont la cote auprès des consommateurs, notamment suite à la pandémie, constatent les organisateurs du WEX. Pour éviter un retour aux mauvaises habitudes, "C’est bon, c’est wallon" est l’occasion de rappeler l’importance de consommer local, une priorité cette année plus que jamais. Outre la mise en contact direct du producteur au consommateur, un "Espace Découvertes" sera dédié à des ateliers et animations sur les thématiques du gaspillage alimentaire, de la santé et de la consommation de produits locaux, organisés par l’ASBL Alimen’T et Viasano."

Le prochain salon "C’est bon, c’est wallon" sera, quant à lui, organisé les 29 et 30 octobre toujours au WEX.

Sans oublier que depuis quelques années, l’eshop de "C’est bon, c’est wallon", propose plus de 340 produits accessibles toute l’année en livraison à domicile ou retrait en click&collect.

shop.cbon-cwallon.be