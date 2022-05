Les parents, le frère, la belle-sœur et la compagne d’Arnaud sont arrivés de Tournai pour partager ce moment avec toutes les autres familles. Ils sont près de 500 à être venus aux nouvelles et entendre une date de retour. Arnaud et 249 autres militaires sont actuellement en Roumanie, pour protéger les frontières de l’Alliance.

Dans les proches d’Arnaud, ce sont les grands-parents les plus tracassés, la situation leur rappelle l’après-guerre.

Ailleurs dans la salle, Aaron du haut de ses 10 ans n’est pas trop inquiet, son beau-père lui manque et en attendant il coche les cases d’un calendrier.

«Rester à l’arrière est aussi une mission»

Pour la ministre, il est très important de montrer son soutien, d’être solidaire: "J’ai assisté à leur départ, je les ai vus sur place et j’y retournerai avant la fin de la mission. Je suis là aujourd’hui, un dimanche, pour montrer tout mon soutien aux familles qui sont restées. L’objectif est vraiment aussi de les rassembler, de leur donner l’occasion d’échanger, elles ont besoin d’être rassurées. Je sais que l’absence est un poids, rester à l’arrière est aussi une mission."

La ministre remercie les familles, mais aussi les militaires qui ont répondu à l’appel du devoir sans aucune hésitation. Et quand elle annonce la date de leur retour, au plus tard le 15 juillet, la salle applaudit.

«L’absence d’infos est très dure»

Pour les familles, les nouvelles sont souvent trop rares, et en cas de coup dur, de baisse de moral, c’est encore la solidarité qui sauve. Lætitia attend Mathieu: "Ça a été trop vite! On a sonné le samedi et le dimanche il était parti. Il est encore resté confiné une semaine au camp militaire, sans contacts avec l’extérieur, avant de s’envoler pour la Roumanie. L’absence d’informations était très dure à vivre. Heureuse ment que j’ai mes voisins." Son voisin, militaire aussi, a vécu les préparatifs de l’intérieur et confirme: "Ce n’est vraiment pas une mission comme les autres."

Autre vécu, Lætitia, qui, en plus de gérer son boulot et ses 3 enfants (19, 13 et 8 ans) dont un enfant psychotique, aide aussi sa belle-maman. De 5h à 23h, chaque jour, pas le temps de s’arrêter, elle organise un tas d’activités pour ses enfants et ne voit pas le temps passer: "J’évite aux enfants d’avoir trop de contacts avec leur père sinon je les récupère en larmes le soir, mais je leur en parle chaque jour positivement. Je leur évite aussi de regarder les nouvelles, trop anxiogènes." Positive attitude.

«Le moral est bon»

Les militaires partis sont souvent très jeunes et 87% d’entre eux partaient pour la première fois.

Sur place, ils s’entraînent pour être prêts à réagir si une menace se faisait plus présente. Le discours du lieutenant-colonel Didier Plas est rassurant: " Nous ne sommes pas en guerre et l’occupation du terrain est pour le moment purement dissuasive. J’ai moi-même partagé une semaine de leur quotidien. Le moral est bon. Les hommes s’entraînent avec les chasseurs alpins et profitent de cette présence pour échanger les expériences, notamment les combats en terrain montagneux ." La débrouillardise à la belge a quant à elle apparemment été fort remarquée!