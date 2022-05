Depuis sa création, la Fête aux langues de Wallonie fédère les associations qui, au quotidien et à travers toute la Wallonie, travaillent à sauvegarder et à promouvoir les langues régionales: wallon, picard, gaumais, champenois.

Le samedi 14 mai au centre culturel de Marche-en-Famenne, ce sera le grand rassemblement des forces vives de Wallonie qui, de Tournai à Malmédy, de Liège à Virton, viendront partager leurs expériences, échanger les outils didactiques, et simplement passer du bon temps.

Le Musée de la Parole en Ardenne, le Service du Livre Luxembourgeois, la commune de Marche-en-Famenne, la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont collaboré pour présenter un programme copieux et varié. "Il s’agit vraiment de fêter les langues régionales, parce qu’elles le méritent pour tout le plaisir que leur pratique procure à leurs locuteurs: on ne dira jamais assez le caractère fleuri de la langue wallonne ou gaumaise ou picarde, et le capital de connivence qu’elle peut susciter" indiquent les organisateurs de l’événement.

Des animations pour petits et grands

La matinée sera sérieuse, elle commencera à 10h avec des représentants des communes qui, sur leur territoire, s’engagent, elles aussi, à redonner de la visibilité aux langues régionales.

L’après-midi sera plutôt consacré à des animations pour petits et grands.

14h: un atelier de découverte du wallon accueillera les enfants.

Par ailleurs, quatre concurrents originaires de la province de Luxembourg s’affronteront dans un concours de crêpes rustiques avec des dégustations gratuites pour le public qui aura pour mission d’élire sa crêpe préférée.

Des chanteurs se produiront au milieu des stands où les associations se présenteront parmi des jeux et des livres qu’elles ont créés.

Une exposition photo présentera l’Ardenne telle qu’elle est perçue par Michel Antoine (La Roche-en-Ardenne), Jean-Louis Brocart (Saint-Hubert) et Joëlle Henry (Marche-en-Famenne).

Des jeux en bois seront aussi à disposition des visiteurs.

L’accent sur le Musée de la Parole et les Mautchîs

En fin d’après-midi, l’accent sera mis sur le 40eanniversaire du Musée de la Parole qui récompensera les lauréats de son concours d’écriture et sur le 40eanniversaire de la troupe des Mautchîs dont les marionnettes présenteront un petit spectacle inédit.

Des vidéos prises sur le vif et des chansons clôtureront la journée.

Renseignements: contact@museedelaparole.be – 0479/22 03 81