Le quartier du Cornimont a inauguré son aire de convivialité à Marche-en-Famenne

Cette aire de convivialité est l’un des projets retenus dans le cadre de la première session des enveloppes participatives initiées par la Ville de Marche.

Après le projet de quartier inauguré il y a quelques mois par les habitants de la route de Waillet à Marche, il s’agit du deuxième projet à voir le jour dans le cadre de ces budgets participatifs. "Des projets citoyens tels que ceux-ci sont particulièrement importants, explique Valérie Lescrenier, l’échevine en charge de la Participation citoyenne. Ces projets sont portés par les habitants d’un quartier, d’une rue, d’un village ou encore d’une association locale. Ceux-ci sont associés à toutes les étapes de l’évolution de leur dossier. Cette manière de faire leur permet de se rendre compte des processus mis en œuvre dans l’élaboration de tels dossiers. Un projet important également car porteur de lien social" .

En mémoire de Jean-Marie Lobet

Ce projet de la rue Cornimont a été initialement porté par le regretté Jean-Marie Lobet, décédé au début du 1erconfinement, et qui avait déjà lancé à quelques mètres de là le Jardin des P’tits Potes. Un potager partagé initié en collaboration avec l’ACIS Clairval et qui permet à tout un chacun de se familiariser aux techniques du maraîchage et de la permaculture. Un espace qui rencontre un joli succès. "Parallèlement au Jardin des P’tits Potes, mon mari avait lancé un projet dans le cadre des enveloppes participatives de la Ville de Marche. Initialement, il s’agissait d’installer un bokashi à deux pas de ce jardin. Le bokashi est une technique alternative de compostage permettant de créer de l’engrais liquides à partir des déchets ménagers. Suite à son décès, le projet est devenu cet espace convivial qu’il aurait vraiment apprécié" , explique son épouse Chantal Dave avant que Cécile et Laurent, des habitants du quartier, ne coupent le ruban inaugural.

Les nouveaux projets attendus jusqu’au 30 mai

Rappelons qu’une deuxième session d’enveloppes participatives a été lancée il y a peu par la Ville Marche Des présentations ont été organisées dans les villages de la commune. "On peut encore déposer des projets jusqu’au 30 mai" , précise Anne-Christine Wanlin, qui encadre la gestion de ces projets pour la Ville de Marche.

Renseignements au 084/32 70 79 ou projetcitoyen@marche.be