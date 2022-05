Si le mayorat est le plus beau et le plus épanouissant des mandats, car le plus proche du citoyen, c’est loin d’être pour autant un long fleuve tranquille. Ce qui désarçonne les Bourgmestres actuellement, c’est notamment le manque de stabilité dû à des transferts de charges financières de plus en plus insupportables, qui obèrent les finances communales et empêchent de réaliser des investissements (zones de police, pompiers, les cotisations patronales, les pensions des statutaires…). Là, le Fédéral manque à ses devoirs! Par ailleurs, les règles de subventionnement ne sont plus celles d’hier et les montants vont en diminuant. N’oublions pas les crises successives qui ont fait reposer une grande partie de la charge sur les Communes. Je ciblerai également la lenteur administrative. On ne compte plus en mois, ni en semestres mais en années avant de pouvoir inaugurer un projet. Et, difficile, avec la RGB (révision générale des barèmes) d’engager du personnel qualifié en matière numérique, aménagement du territoire, ingénierie des bâtiments, où on ne peut concurrencer le privé.

Bref, à vous entendre, la fonction devient de plus en plus technique, compliquée?

Effectivement! Les lois, décrets, arrêtés, se multiplient. Un véritable labyrinthe! De plus, la responsabilité juridique du Bourgmestre est énorme. Il est amené à prendre des tas de décisions qui engagent cette responsabilité. Tout cela peut faire peur mais l’expérience et l’habitude de solliciter l’avis de mon administration et de personnes avisées m’aident beaucoup, de même que mes connaissances juridiques dues à mes études de droit.

Que pensez-vous de la pression engendrée par les réseaux sociaux?

Celui qui accepte un mandat politique sait qu’automatiquement il s’expose à la malignité publique et bien plus aujourd’hui qu’hier. Il faut bien reconnaître que ces réseaux sociaux font énormément de dégâts, particulièrement chez les jeunes mandataires lorsqu’ils y lisent des commentaires désobligeants… Néanmoins tout n’est pas négatif non plus. De loin s’en faut! Pour ma part je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Il faut mettre de la distance entre le Bourgmestre et la critique facile. Beaucoup de distance, sinon vous risquez d’être tourmenté sans arrêt par quelques personnes, qui adorent la polémique. Il faut les laisser à leur jeu de fléchettes et continuer à aller de l’avant.

Depuis le début de la mandature, on enregistre une certaine stabilité au sein du conseil marchois. Comment l’expliquez-vous alors qu’ailleurs les démissions sont parfois légion?

Depuis le début de la législature, nous essayons de soumettre préalablement toutes les grandes décisions à des conseils consultatifs où les 4 partis du conseil communal, de la minorité comme de la majorité, participent à l’analyse des propositions avec des citoyens marchois. Tout ceci permet un climat détendu, apaisé.

Et si c’était à refaire?

Et, si c’était à refaire, malgré les difficultés trop nombreuses, malgré le respect qui va decrescendo à l’égard des politiques, malgré cette société du tout, tout de suite, je dirais "oui" car le mayorat c’est avant tout une passion… Celle de sa commune!.