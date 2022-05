3e expo à la Kalerie éphémère de Marche

Après Luc Templier puis Jean-Roch Focant, deux artistes locaux, la Kalerie accueille depuis vendredi, jusqu’au dimanche 29 mai inclus, le Hutois Boris Metschersky. Comme Rembrandt et Van Gogh, cet artiste peintre professionnel, qui a étudié les arts à Saint-Luc à Liège et la gravure aux Beaux-Arts de Liège, et à découvert les arcanes de la peinture par sa maman qui était aussi artiste, puise son inspiration dans la Foi.