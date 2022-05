SangliDays: trois jours de fête à la brasserie Minne

Programme du week-end

Vendredi 6 mai: Cover festival avec Sounds of Floyd (reprises dePink Floyd), Last Men Alive (rock celtique) et Eagles Road et le meilleur du hard rock des années 80.

Samedi 7 mai: soirée DJ avec Niko B, Highness, Mondello’G

Dimanche 8 mai: De 12h à 14h30: Beerbecue, soit un barbecue qui sort de l’ordinaire avec une sélection de grillades et de bières qui matchent parfaitement. De 15h à 18h: Fool Games. Le Fool Game est un concept 100% liégeois d’animation, mélange de quiz (culture générale, logique, cinéma, séries…), et de défis (agilité, force, précision,…) sur base de blind test musical ultrafestif! Formez votre équipe (entre 4 et 8 personnes)

0475/87 83 66; www.brasserieminne.be