Les ponts sinistrés par les inondations bientôt rénovés à On et Hargimont

Après avoir décidé du principe des travaux de réfection des voiries des villages de On et Hargimont, qui ont particulièrement souffert lors des dernières inondations de juillet 2021, le conseil a, lundi soir, approuvé le principe pour la rénovation des ponts dans ces deux mêmes villages. "Il s’agit du pont de la Place de la Victoire à On, celui de la rue d’Ambly et les deux petits ponts de la rue des Moutons à Hargimont, précise l’échevin des Travaux, Nicolas Grégoire. Le montant des travaux est estimé à 886730 € TVAC. Ces travaux sont subsidiés à 80% par la Région wallonne suivant le plan des calamités (catégorie B)"