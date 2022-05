Plan communal de mobilité à Marche-en-Famenne: la mobilité des 15 à 20 prochaines années se dessine

Les Marchois associés à la réflexion

L’échevin de la Mobilité, Nicolas Grégoire souligne quant à lui la participation citoyenne: "70 citoyens ont été impliqués dans les premières étapes de cette réflexion, malgré la pandémie, amenant à ce plan provisoire. Les commerçants et les directions des écoles secondaires ont également été associés à cette réflexion. Le travail réalisé est minutieux, très fouillé, bien documenté et la stratégie qui en découle est particulièrement ambitieuse. Ce PCM a d’ailleurs déjà permis de premiers effets grâce aux balises déjà fixées".

Et le 1eréchevin de citer quelques exemples: "La mobilité revue place aux Foires et à l’allée du Monument, les projets du Plan Wallonie cyclable ou encore, dans quelques, la création de places de parking shop and go gratuites durant 30 minutes ou encore la création d’un mobipole, espace de délestage entre la Maison de la Culture et la piste d’athlétisme, d’une part, et le complexe commercial du Carmel, d’autre part" .

L’enquête publique va bientôt débuter

L’échevin de la Mobilité rappelle en outre: "À l’issue de cette présentation, ce plan provisoire va être soumis à l’enquête publique et pourra être amendé en fonction des remarques et réflexions qui seront émises. Une présentation au public est d’ailleurs prévue le mardi 14 juin à 20h."

Les grandes lignes du PCM

Pierre Tacheron, du bureau Transitec, présente ensuite les grandes lignes contenus de ce PCM dans un rapport de synthèse de quasi 50 pages. Nous en ciblons ci-dessous les principaux enjeux, de manière non exhaustive. Pierre Tacheron rappelle, en préambule, que ce plan a, pour principaux objectifs: de diminuer les charges du trafic au centre-ville, de dissuader le transit via les quartiers de la ville et des villages, d’agir sur l’accidentologie et l’irrespect des vitesses, mais encore réorganiser le stationnement sur l’espace public.

Le Plan communal de mobilité prévoit une reconfiguration complète de la zone de la Pirire, avec notamment une boucle de délestage vers la rue de France, via l’actuelle caserne des pompiers. ©– ÉdA

1. Boulevard urbain

"Il faut bien constater que ce dernier est aujourd’hui saturé aux heures de pointe, tout comme la route de contournement du côté du WEX. Un contournement, qui a toute son utilité, et qu’il faut encore plus valoriser en dehors des heures de pointe. Il faut donc des effets de porte plus présents aux entrées de la ville.On peut penser au futur rond-point Bastin sur la N4 qui permettra de diluer le trafic vers les nouveaux quartiers du côté de la Fourche ou vers l’hôpital ou encore le placement d’un feu sur la route de Liège (N63) pour réguler le trafic et les entrées sur le boulevard urbain. Sur le boulevard, on peut également penser à une reconfiguration du carrefour du palace. Un boulevard qui pourrait également se poursuivre côté Pirire.On peut aussi réfléchir à l’aménagement de plateaux pour faciliter les traversées"

2. Reconfiguration de la zone de la Pirire

"On réfléchit ici à une reconfiguration du rond-point avec des aménagements cyclables autour de celui-ci. La création d’une route de délestage via l’actuelle caserne de pompiers avec la mise à sens unique d’une partie de la route industrielle, de façon à encourager l’utilisation du contournement. Les deux boucles sud de l’échangeur de la N4, actuellement sous utilisées, pourraient être supprimées à condition d’aménager un carrefour ou rond-point sur le boulevard au niveau de l’échangeur du Delhaize. à terme, cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur le trafic du boulevard."

3. Agir sur la vitesse

"50 km/h est le strict maximum pour le boulevard urbain. Il faut tendre vers un objectif de 30 km/h dans le cœur de ville à court terme. On peut aussi réfléchir au passage à 70 km: h sur certaines portions du contournement et sur la N4 dans la traversée de Marche".

4. Le stationnement au centre-ville

"L’étude démontre qu’il est actuellement fort congestionné au centre-ville, notamment en début d’après-midi. D’ici 2025, il est donc recommandé d’étendre le périmètre de place de stationnement réglementé à environ 415 places de courte durée au cœur de la ville, limitées à 2h. Il faut également encourager les navetteurs, ceux qui restent à Marche pour une longue durée (4 à 8 heures) à se garer un peu plus loin par l’aménagement de parking. On peut songer notamment au parking multimodal."

5. Politique cyclable

"Elle est déjà bien avancée à Marche.Il faut encourager ce mode de déplacement en poursuivant le développement du réseau cyclable par des projets ambitieux, connectant les pôles d’attraction et les villages."

6. Mobilité scolaire

"Il faut changer les habitudes en réguler les accès des véhicules motorisés aux abords d’écoles grâce à l’outil "rue scolaire""