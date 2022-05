Via son Service du Livre, la Province de Luxembourg, met pleins feux sur «L’éditeur du mois»

Une mise en valeur via différents canaux

Un coup de projecteur bienvenu qui permettra à ces maisons d’édition de présenter leurs particularités et de faire découvrir leurs auteurs et leurs publications à un nouveau public.

"Concrètement, chaque éditeur sera mis en valeur via différents canaux: physiquement tout d’abord via un stand dédié à l’éditeur et à ses auteurs au sein de la librairie provinciale à Marche-en-Famenne. Ensuite, via la rédaction et la diffusion de contenu sur Facebook en concertation avec les éditeurs. Et enfin, via des événements organisés chaque mois, en lien avec la maison d’édition mise à l’honneur."

Parallèlement, des concours permettant de remporter des ouvrages de chaque maison d’édition, seront organisés. Soit via les réseaux sociaux vers le 15 de chaque mois. Soit à la librairie provinciale où tout achat effectué vous donnera une chance de gagner un livre.

Le wallon et le gaumais ouvrent le bal

Cette opération débute en ce mois de mai avec la mise en lumière de nos deux maisons d’édition, connues qui publient des textes en langues régionales endogènes: "Le Musée de la Parole en Ardenne" en wallon et "Ma p’tite Édition" en patois gaumais. "Il s’agit d’une belle vitrine pour notre petite maison d’édition qui, depuis 2016, tente de mettre en valeur les écrivains gaumais via la publication de revues ("Vès l’compernez-co?" de 2017 à 2021), de CD, de poésies ou encore le dictionnaire français-gaumais de George Themelin, notre pièce maîtresse" , fait remarquer l’éditeur Jean-Luc Geoffroy.

Même satisfaction du côté de Joël Thiry pour Le Musée de la Parole en Ardenne qui fête, en 2022, ses quarante années de bons et loyaux services au service de la langue wallonne. "Ce coup de projecteur ne peut que faire du bien à l’heure où les dialectes sont de moins en moins parlés, il faut bien le constater" , explique l’éditeur qui a pour projet d’éditer très bientôt un recueil reprenant les nouvelles en wallon issues du concours d’écriture organisé dans le cadre du 40eanniversaire de la maison d’édition. "Mais aussi le 3evolume "de notre Spitante collection", des livres en wallon à destination des enfants."

Renseignements: 084/31 34 78 ou la page Facebook du Service du Livre luxembourgeois.