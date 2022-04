Ce bâtiment abrite désormais les nouveaux locaux de la FGTB Luxembourg. "La FGTB est en effet présente à Marche depuis le milieu des années 70, souligne Joël Thiry, le secrétaire régional FGTB. Le bâtiment que nous occupions jusqu’ici à la rue des Brasseurs était devenu vraiment trop exigu pour abriter l’ensemble de nos activités."

Le secrétaire régional justifie d’emblée cette nouvelle localisation: "Nous avons acquis Ces anciens bureaux d’ORES qui nous permettent de disposer dorénavant de 670 m2de locaux de plain-pied et particulièrement accessible sur l’axe Marche-Rochefort encore appelé à se développer. Ce nouvel espace est fonctionnel, simple et épuré, on le doit aux idées de l’architecte Philippe Bosquée et à l’entreprise de construction générale Pierre Collignon. Ce nouvel espace accueillera tous nos services (chômage, juridique,…). Nos centrales professionnelles des différents secteurs pourront également s’y réunir et un espace sera également dévolu à notre cellule d’éducation permanente et d e formation, le CEPPST."

Par ailleurs, Joël Thiry indique qu’avec l’inauguration de ce nouveau bâtiment, la FGTB boucle enfin son maillage en province de Luxembourg: "Il occupe une position stratégique à équidistance de Namur et Liège. Nous disposons désormais de bureaux à Arlon, Bastogne, Libramont et Marche. Et avec nos quatre véhicules mobiles, nous pouvons toucher les 44 communes de la province."

Marche-en-Famenne, pôle économique et social

Le bourgmestre marchois s’est également exprimé lors de cette inauguration: "Je me réjouis que la FGTB se soit ancrée à Marche dans ce vaste bâtiment. Cela donne vraiment l’image que les syndicats considèrent que Marche est devenue un pôle économique et social important, avec ses quasi 12500 emplois salariés, soit la deuxième ville de la Wallonie au niveau du top de l’emploi. Nous sommes une ville où on produit beaucoup plus d’emplois qu’il n’y a de population active. Peu de gens savent également que Marche est la seule commune, au-delà du sillon Sambre et Meuse, à compter autant de logements sociaux. Reconnus par le Fonds des communes, nous sommes pratiquement à un petit 20% de logements sociaux" .

Et le bourgmestre marchois de rappeler que le monde syndicaliste est plus que jamais vecteur de lien social et de solidarité

Le rôle important et trop méconnu des syndicats

Avant la traditionnelle coupure de ruban, c’est Thierry Bodson, le président de la FGTB qui conclut cette inauguration en rappelant toute l’importance des syndicats: "On ne se rend plus assez compte du rôle joué par les organisations syndicales au XXIe siècle, dans un monde devenu beaucoup plus conflictuel. Les syndicats ont un rôle de tampon et de catalyseurs trop souvent méconnu. Il y a plus que jamais besoin de concertation sociale et il faut travailler aujourd’hui plus que jamais pour améliorer le bien-être au travail. Il y a là une urgence."