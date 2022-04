Aye: Marcel Renard, le plus fidèle comitard des Godis, s’en est allé

Marcel Renard était la mémoire vivante de la RJR Aye. Quand il évoquait le glorieux passé du club famennois, les souvenirs de Marcel Renard étaient toujours vifs, précis, se souvenant de tout, de chaque date, de chaque joueur.

Marcel Renard, originaire de Humain, est entré à la Jeunesse Réunie de Aye en 1958. 64 ans plus tard, il était toujours présent au sein du club famennois,

«Et pourtant, je n’aimais pas trop le foot!»

Voici ce qu’il nous livrait en toute bonhomie en juin 2018, lors de sa mise à l’honneur à l’occasion de ses 60 ans de présence dans le comité des Godis: "À la base, je m’occupais de balle pelote dans mon village natal, à Humain. C’était mon sport préféré. Je n’aimais pas trop le foot, reconnaît celui qui a travaillé durant trente ans comme mécanicien au garage Citroën à Marche, avant de venir, à 47 ans, professeur de mécanique à Jemelle. Il fut également conseiller communal à Aye, avant la fusion des communes. Je venais de construire à Aye et, il est vrai, que j’allais voir un match de temps en temps. À l’époque, le club m’avait proposé d’entrer dans le comité. Je me souviens que je me suis fait désirer. J’avais refusé l’invitation dans un premier temps car, à l’époque, les réunions se déroulaient au bistrot. J’étais en train de construire. Je n’avais pas d’argent à dépenser là – dedans (rires)" .

Depuis 2018, le stade communal porte son nom

Et malgré le fait que le football ne fut pas son sport de prédilection, Marcel Renard était toujours au service de son club soixante ans plus tard en 2018. À l’époque, pour fêter ce glorieux jubilé, ses amis du comité lui avaient fait le plus beau des cadeaux en rebaptisant le stade communal à son nom. L’émotion était palpable ce dimanche-là. "Nous ne savions quoi t’offrir, à toi qui as tout connu au sein du club. Nous nous sommes dit que baptiser le stade au nom de notre Marcel était le plus beau cadeau à te faire" , justifiait à l’époque le président Marc Maillen.

La cérémonie des funérailles sera célébrée en l’église Saint-Séverin de Aye ce lundi 2 mai à 14h30.