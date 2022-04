Doc’Riders, un défi sportif et solidaire à vélo serpentera en Pays de Famenne les 17 et 18 septembre

"Le Doc’Riders est un défi sportif intense associé à une action concrète de solidarité pour soutenir les personnes les plus vulnérables en Belgique et dans le reste du monde, explique Alexandre Seron, organisateur de l’événement pour Médecins du Monde. Un double défi qui vous fera vivre une expérience humaine inoubliable, aussi bien pour vous que pour les personnes que vous allez contribuer à aider à travers le monde. Composées de trois à quatre cyclistes chacune, et encouragées par leurs supporters, les équipes auront 24 heures maximum pour avaler un tracé de 200 km, de jour comme de nuit. Il existe également un tracé de 100 km à réaliser en 12h. Les équipes serpenteront sur les routes et sentiers des communes du Pays de Famenne, à savoir Hotton, Durbuy, Somme-Leuze, Rochefort, Nassogne auxquelles se sont adjointes les communes de Havelange et Ciney. Et bien entendu Marche où auront lieu le départ et l’arrivée."

L’an dernier, 281 sportifs s’étaient élancés sur leurs vélos pour participer à cet événement sportif et solidaire. 250 supporters les accompagnaient.

Au profit de l’ONG Médecins du Monde

L’événement avait permis de récolter un peu plus de 200000 € de dons pour Médecins du Monde. Car l’autre originalité de ce Doc’Riders est qu’il s’agit d’un événement solidaire dont tous les profits vont à Médecins du Monde. Les équipes doivent d’ailleurs s’acquitter d’un droit d’inscription d’au moins 1500 €, émanant de dons ou de collectes organisées par leurs soins.

"L’ensemble de l’argent récolté par les équipes sera utilisé pour financer les actions de solidarité de Médecins du Monde, en Belgique et dans le reste du monde, explique Michel Genet, directeur général de l’ONG Médecins du Monde. Sur le terrain, Médecins du Monde vient en aide tant aux personnes les plus précarisées en Belgique qu’aux victimes de conflits internationaux ou aux pays en situation de détresse. Nos équipes sont actives actuellement au Sud-Kivu, en Ukraine évidemment, dans le Sahel,…."

125 équipes attendues sur la ligne de départ à Marche

Les équipes peuvent d’ores et déjà s’inscrire, et ce jusqu’au 5 septembre. 72 le sont déjà. À noter qu’une réduction de 25% sur les frais d’inscription à cours jusqu’à ce samedi 30 avril. Les organisateurs espèrent voir 125 équipes cette année sur la ligne de départ au complexe Saint-François à Marche, et atteindre les 250000 € de dons au profit de Médecins du Monde.

Renseignements et inscriptions: www.docriders.org