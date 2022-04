L’Alter Défil’ecture, un défilé alternatif et festif ce vendredi soir à Marche-en-Famenne

Le Défil’ecture est un défilé alternatif, collaboratif, intergénérationnel, inclusif et durable. "Une soirée un peu spéciale, qui détonne , souligne avec enthousiasme Carine Bonjean, échevine en charge du Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville. Ce rendez-vous avec la mode bouscule les codes dans le choix des mannequins en mettant sur le devant de la scène des personnes souffrant d’un handicap, des aînés, des jeunes, des personnes en insertion sociale… Il y a le choix des vêtements aussi: l’upcycling est l’avenir de la mode. Nos mannequins défileront avec des vêtements de seconde main et des accessoires issus du commerce équitable."

Sensibiliser aux nouvelles modes de consommation

L’objectif principal de ce défilé est de sensibiliser le public à de nouveaux modes de consommation, plus écoresponsables. "Nous avons vraiment envie de célébrer la diversité, la mixité sociale, le commerce équitable et durable , précise Carine Bonjean. La Ville ne le fait pas seul. Cette belle aventure ne serait pas possible sans des partenaires comme le CPAS, l’ASBL Andage, la Maison de jeunes et la Maison des Aînés."

Les lectures: l’autre originalité de ce défilé

Les mannequins du jour seront eux habillés grâce à des vêtements venant de boutiques de seconde main marchoises et relookés par Virginie De Lutis. Le défilé sera agrémenté de lectures, mises en voix par Yaël Body. Car l’autre originalité de cet événement est qu’il intègre une dimension narrative rappelant le thème et poussant à la réflexion sur les sujets de la transition durable, l’altérité et mixité sociale.

L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

Renseignements et inscriptions: www.marche.be et adl@marche.be