Arno en concert dans notre province, c’était vachement bien

L’espace d’une demi-heure, le public a pu découvrir les chansons folk de Man Acoustic, quelque part entre Simon and Garfunkel et Ray Lamontagne. Le public lui réservant une petite ovation lors de sa dernière chanson.

Mais celui que tout le monde attend, c’est l’Ostendais, Arno Hintjens et sa voix rocailleuse d’écumeur de bistrot. Le concert commence fort avec du rock lourd où l’ex leader des TC Matics peut se laisser aller à éructer.

Arno, c’était aussi l’émotion

Mais Arno, c’est aussi l’émotion de ses chansons en français, hommage aux membres de sa famille. à son fils d’abord avec la très belle chanson Elle pense quand elle danse où l’on apprend que "l’amour, c’est comme la migraine, on attend que ça passe".

Des digressions comme celle-là, le chanteur en fera d’innombrables, réalisant souvent de véritables petits "making of" de ses chansons.

Comme cet hommage à sa grand-mère, un véritable personnage, "aux roberts gros comme des bulldozers" . Du Arno dans le texte et sur scène aussi. Il alterne chansons rock, blues ou intimistes. Tout y passe. Il nous présentera aussi la genèse de la chanson qu’il a écrite pour le film "Les Barons". "J’ai trouvé l’inspiration dans un taxi près de la Foire du midi. Il y avait un manège avec une maman africaine qui surveillait ses enfants. Juste à côté, un Russe bronzé comme une aspirine et une maman maghrébine qui surveillait également ses enfants. Débarque alors un gars dans une voiture de Bob Marley and the Wailers, une BMW. En surgit un type avec un pantalon avec un fond de culotte grand comme ça, motherf… J’avais l’image de Bruxelles et ma chanson pour le film."

En fin de concert, quelques chansons arabisantes nous font découvrir le talent de sa choriste venue de Molenbeek. Il y eut aussi Eugénie, "cette jolie mademoiselle rencontrée en colonie dans nos Ardennes".

Java endiablée

Et Arno d’emmener ensuite la salle dans une java endiablée avec C’est magnifique. "Putain, Putain, c’est vachement bien, on est quand même tous des Européens" , reprendra le public en chœur pour la dernière chanson avant un rappel bien mérité.

On n’entend plus une mouche voler durant le splendide Dans les yeux de ma mère , et puis on se déchaîne une dernière fois sur Les filles du bord de mer . "Putain, putain, arno en concert, c’était vachement bien…"