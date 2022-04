"A ttention Monsieur! Je vous avertis que vous serez filmé durant ce contrôle!" Un avertissement qui vous sera peut-être adressé lors d’un éventuel futur contrôle de police sur le territoire de la zone de police Famenne-Ardenne.

En effet, la zone de police vient de se doter de trente bodycams qui accompagneront les policiers en intervention. Ces caméras seront opérationnelles dès ce lundi 25 avril.

Une réponse à la hausse des faits d’outrages et de rébellions

Ce nouvel équipement a été le fruit d’une vaste réflexion au niveau des autorités de la zone de police. "Ce travail a été initié, début 2021, en réponse à une augmentation substantielle du nombre de délits contre l’autorité (outrages, rébellions,…) enregistrée par nos services. On a enregistré une hausse de ce type de faits de 110% entre 2016 et 2020, indique Daniel Sommelette, le chef de corps de la zone de police Famenne-Ardenne. Ces faits plus que regrettables ont un impact très important sur la santé psychologique, voire plus rarement physique des membres du personnel ainsi que sur le fonctionnement de nos services. La crise sanitaire, liée la mise en place de mesures limitant les droits et libertés individuelles, n’a fait qu’accentuer cette situation."

Le commissaire divisionnaire poursuit: "Une étape essentielle a récemment été franchie avec la réception des accords émanant des douze conseils communaux nous permettant d’utiliser ces bodycams sur l’ensemble du territoire de notre zone de police. Le collège et le conseil de police ont en outre voté l’acquisition de ce matériel en vue d’équiper nos services de terrain. De plus, tant les syndicats que 80% des membres de notre personnel opérationnel se sont montrés favorables à la mise en place de ce nouveau dispositif, déjà utilisé par le service d’appui spécialisé (SAS) de la zone de police d’Arlon."

Un triple objectif

L’acquisition de ces trente bodycams, qui seront réparties dans les trois bases d’intervention que compte la zone de police Famenne-Ardenne (Marche, Durbuy et La Roche), représente un budget de 30000 €.

Ce nouveau dispositif répond à un triple objectif. "L’objectif prioritaire est d’assurer une plus grande sécurité de nos collaborateurs sur le terrain, de leur apporter ensuite un appui technique de qualité pour les constatations et de favoriser la transparence de nos actions à l’égard des autorités et des citoyens de notre zone de police, précise le commissaire Didier Lambert, directeur des opérations de la zone de police. Ces trente caméras équiperont, dans un premier temps, les services d’intervention et le service circulation."

Une procédure très réglementée

Didier Lambert, le directeur des opérations rappelle que l’utilisation de ces caméras, en ce compris la prise d’image, est très réglementée. "Ces caméras, portées de façon visible, visent à enregistrer les interventions délicates, dans le respect des lois en vigueur (loi sur la fonction de police, loi sur la protection de la vie privée, loi sur les caméras de surveillance,…). Si le port de ces caméras est imposé à nos équipes d’intervention, l’enregistrement des images et du son ne sera pas systématique. Si cela devait s’avérer nécessaire, les policiers doivent alors en informer oralement leurs interlocuteurs préalablement à l’enclenchement des bodycams. Notre personnel a suivi récemment des formations tant techniques que déontologiques à cet effet."

Les autorités rappellent que ces données ainsi récoltées pourront également être jointes au besoin à une procédure judiciaire ou administrative.