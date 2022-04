Salon Municipalia au WEX: «Les pouvoirs locaux ont su faire face aux crises»

Cette année encore, ce sont quelque 400 exposants qui ont investi les six palais du WEX, issus de tous les secteurs: mobilité, services, digitalisation des services publics, transition énergétique, outils divers à destination des pouvoirs locaux, travaux…. Ces deux journées sont l’occasion pour tous les mandataires locaux d’échanger entre eux ou avec des entreprises, des intercommunales ou des start-up innovantes.

Cette 17eédition du Salon Municipalia a été inaugurée, comme à l’habitude ce jeudi midi par les traditionnels discours, fortement axés sur le Plan de relance pour la Wallonie.

Le premier à prendre la parole fut le bourgmestre marchois André Bouchat: "Vous avez bien fait de brûler les étapes concernant le Plan de relance pour la Wallonie , s’adressant au ministre-président de la Région wallonne, Élio Di Rupo. La région a un besoin vital de ce plan"

André Bouchat: «Un pouvoir fédéral défaillant»

Le bourgmestre marchois souligne ensuite le rôle des communes dans les crises successives qui viennent de s’abattre, mais fustige une nouvelle fois le pouvoir fédéral: "Le pouvoir fédéral est actuellement défaillant et ne facilite pas la tâche des Communes. Dois-je rappeler le financement des zones de police qui ne cesse d’augmenter, le financement des zones de secours,…"

Et le Marchois de cibler plus particulièrement la lourdeur administrative et des cotisations dans le cadre des contrats d’emplois et des procédures de recrutement des communes . "Il faut de l’allégement. C’est un enjeu majeur!"

E Di Rupo et C. Collignon: «La résilience des pouvoirs locaux»

Le ministre-président de la Région wallonne rappelle le triple défi social, économique et écologique du Plan de relance wallon. "Pas moins de 300 millions d’€ ont été investis dans ce plan qui bénéficiera aux pouvoirs locaux qui ont joué un rôle fondamental dans les crises successives que nous venons de subir et que nous subissons encore. Les pouvoirs locaux ont su faire face avec courage et résilience dans des conditions souvent difficiles."

Christophe Collignon, le ministre wallon des Pouvoirs locaux n’est pas en reste: "À chaque fois, les pouvoirs locaux, au plus proche des citoyens, ont su relever tous ces défis avec résilience" .

Et lui aussi de rappeler toute l’importance du plan de relance wallon actuel. "Des montants importants seront investis tant pour les grandes villes que pour la ruralité qui représente 60% du territoire wallon. Citons à ce titre les 35 millions investis dans le cadre l’opération Cœur de village. Les villes moyennes, telles que Marche ou Huy ne seront pas oubliées avec des montants augmentés et une simplification administrative dans le cadre des dossiers de rénovation urbaine."

Et le ministre de rappeler que, dès le 26 avril, il effectuera une tournée de huit étapes dans les communes de moins de 12000 habitants « pour envisager leurs difficultés et tenter de trouver avec elles des pistes de solutions. »