Manif en marge du salon des mandataires: «Des centaines de sinistrés se sentent abandonnés» (vidéo)

Manifestation du réseau de lutte contre la pauvreté en marge du salon des mandataires, au Wex. ©© Jacques Duchateau

Précarité

"Les problèmes vécus par les sinistrés sont encore très nombreux" , pointe Julie Mawet, animatrice-coordinatrice Éducation Populaire du RWLP. "Des centaines de ménages sont usés, fatigués, appauvris. Ils vivent avec un sentiment d’abandon, et dans la peur que cela ne recommence. Ils ne doivent pas subir le traitement des faits divers, voire l’oubli. Les causes et conséquences de ces premières inondations dramatiques chez nous, ne sont pas à aborder sous l’angle de la responsabilité et la réparation individuelle. Mais comme des dérèglements sociaux et climatiques majeurs qui engagent la responsabilité collective et politique. Ce drame impose des décisions qui s’attaquent aux inégalités et injustices sociales préexistantes et aggravées par les inondations."

Christine Mahy a interpellé les différents ministres wallons venus au Wex. ©© Jacques Duchateau

Le cercle vicieux du logement passoire

Le RWLP déplore aussi l’insécurité dans laquelle se trouvent encore nombre de sinistrés sous leur toit 9 mois plus tard. Et dénonce le cercle vicieux du logement passoire aux inondations qui intensifient les injustices sociales et le stress climatique.

"Trop de personnes font encore face aux assurances et au Fond des Calamités, à des travaux titanesques, à leur santé physique et mentale terriblement éprouvée, à la peur ou la réalité de l’endettement, au choix difficile entre dégradation du portefeuille ou dégradation de la maison" , regrette encore Julie Mawet.

Christine Mahy a interpellé les différents ministres wallons, sous l’air de Bella ciao… ©© Jacques Duchateau