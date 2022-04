Un Marchois tire à la carabine à plomb sur des chats pour les faire fuir: un chat blessé à mort

8000 € d’amende requis

Le Marchois âgé d’une soixante d’années ne s’en cache pas. Ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, il n’a pas nié les tirs à la carabine à plomb, soulignant toutefois qu’il ne tire pas "sur" les chats, mais "vers" eux. " Je fais les brocantes, j’entrepose du matériel dans mon jardin , explique-t-il. Derrière chez moi, il y a une dizaine de chats. À cause d’eux et de leurs déjections, j’ai dû jeter du matériel, à cause des odeurs. "

Il conteste avoir tiré sur le chat de sa voisine." Si le vétérinaire avait récupéré les plombs, on aurait pu dire s’ils venaient ou non de ma carabine. Quatre plombs dans le corps d’un chat, c’est incompatible avec une carabine à plomb, mais bien avec un tir à la chevrotine. "

Avec ironie, le procureur de division Dimitri Gourdange salue " la belle activité de monsieur ". Il requiert une amende de 1000€ (8000 € avec les décimes additionnels) et la saisie de la carabine.

Le Marchois qui se défend sans avocat sollicite son acquittement.

Le jugement sera rendu le 17mai.