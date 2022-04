Marche – Nassogne: André Collard, était hors pair à bien des égards

Membre du parti PSC (désormais Les Engagés), il a été chargé de presse du cabinet de Charles-Ferdinand Nothomb, l’ancien président du PSC et ministre des Affaires étrangères, et ensuite député permanent de la Province en charge de l’agriculture le temps d’un mandat dans les années 1980. Il a terminé sa carrière en tant que commissaire d’arrondissement de la province de Luxembourg.

André Collard a aussi longtemps été une figure incontournable de la Foire agricole de Libramont (voir ci-contre).

Notre ancien collègue et chef des Sports Francis Collin a travaillé avec ce dernier, à la place Roi Albert, la première adresse du bureau de Marche de L’Avenir , dont on doit donc la paternité à André Collard.

«Le meilleur journaliste de la province»

"André a même habité l’appartement au-dessus du bureau, se souvient Francis Collin. C’était quelqu’un de très attachant. Il a été mon parrain en tant que journaliste. Je n’avais pas de diplôme. J’étais professeur de français et latin, et en parallèle correspondant à L’Avenir. À un moment, j’ai effectué un stage de trois mois en remplacement d’une collègue. André me fourguait des papiers à tout va. J’ai ensuite été engagé. C’était le meilleur journaliste de la province, avec Jean-Marie Doucet. Sa réputation dépassait même largement les frontières. À un point tel que La Libre Belgique lui a fait les yeux doux pour écrire dans ses pages nationales."

Comme homme de presse, André Collard, c’était aussi la très fouillée page histoire dans l’ Info 2000 , et de toutes aussi rigoureuses interventions en radio, dans une émission agricole de la RTBF et sur l’ancienne Radio 2000.

Veuf de longue date, il laisse derrière lui une fille, Anne-Sylvie, employée à la Commune à Marche, et deux petits-enfants.

André Collard repose au funérarium Laffut & Heerwegh à Marche où les visites ont lieu ces vendredi, samedi et dimanche, de 16h à 19h. Ses funérailles seront célébrées ce lundi 11 avril à 14h30 en l’église Saint-Remacle de Marche.

Le RSC Nassogne pleure son président d’honneur

Le départ d’André Collard représente aussi une grande perte pour le village de Nassogne, où il était aussi très apprécié. Le Nassognard d’adoption a notamment assuré la présidence du club de football local, le RSC Nassogne jusqu’en 2011, l’année des 70 ans des Vert et Blanc, et de ses 81 ans. Il est ensuite devenu le président d’honneur d’un club qu’il a eu l’immense joie de voir évoluer en première provinciale il n’y a pas si longtemps.

"Fin des années 90, le club cherchait un président qui ait la carrure , avance Charles Quirynen, correspon­dant qualifié du RSC Nassogne, et directeur général de la Commune de Nassogne. André était la bonne personne, même s’il n’était pas fan de football au départ. Toujours de très bonne compagnie, d’une intelligence supérieure et d’une grande fidélité en amitié, c’était pour moi plus encore qu’un ami."

Des nombreux témoignages de gratitude exprimés sur la Toile de la part entre autres d’actuels ou anciens joueurs, comitards et supporters, épinglons celui Sandy Marchal, qui a porté le maillot de Nassogne. "André était une personne très attachante, un homme d’une sagesse et d’une gentillesse hors du commun, insiste l’ex-goléador nassognard. Il avait toujours une parole positive, même quand la situation ne s’y prêtait pas. C’est un réel plaisir de l’avoir connu."