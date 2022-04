Marche-en-Famenne: La nouvelle opération de rénovation rurale avec ou sans la Fondation rurale de Wallonie?

En novembre 2021, le conseil communal marchois approuvait ainsi le principe de lancer une nouvelle opération de développement rural et de solliciter la collaboration de la Fondation rurale de Wallonie (FRW) auprès de la ministre de tutelle Céline Tellier.

"Cette dernière a adressé un courrier au collège le 16 février dernier indiquant que le programme de la Fondation rurale de Wallonie était déjà établi pour l’ensemble de l’année 2022, et que son programme 2023-2024 serait établi en automne 2022 et qu’elle reviendrait vers le collège pour l’informer des décisions qui seront prises à ce moment-là." , explique le bourgmestre André Bouchat qui poursuit sa réflexion: "L’ancienne opération étant terminée depuis juin 2021 et l’étude d’une nouvelle opération prenant de longs mois, il est proposé au conseil communal d’approuver le principe du lancement d’une nouvelle opération ainsi que les conditions d’un marché de services en vue de désigner un auteur de projet qui sera chargé d’élaborer le dossier et d’assurer la mission d’accompagnement que ne peut assurer la Fondation rurale de Wallonie à brève échéance."

Chose que regrette le mayeur marchois: "La Fondation rurale de Wallonie est basée à Marloie, faut-il le rappeler et à suivi, à la satisfaction de tous, nos précédentes opérations. C’est vraiment dommage. Mais, en l’absence de certitudes, il convient de ne pas perdre de temps au regard de l’inflation galopante actuelle" .

Poursuivre le dialogue avec la ministre Tellier

Les conseillers René Collin (Les Engagés -maj.) et Willy Borsus (MR -min.) tentent de ménager une porte de sortie: "Il convient effectivement de ne pas perdre de temps, abonde Réné Collin. Et ce d’autant plus qu’un PCDR nécessite la consultation des citoyens. Et tout cela prend du temps. Néanmoins, si Madame Tellier nous apporte de bonnes nouvelles dans l’intervalle, ce sera tant mieux!"

Willy Borsus, quant à lui, plaide pour la poursuite du dialogue avec la ministre Tellier: "Ce serait idéal de poursuivre la collaboration avec la FRW" .

Au vote tant Écolo que le MR s’abstiennent. "Nous sommes évidemment favorables à cette nouvelle opération de développement rural, mais nous pensons qu’il faut se laisser du temps pour être à nouveau accompagné par la Fondation rurale" , justifie Willy Borsus

Rénovation rurale: Écolo s’oppose au rapport d’activité 2021

Au point précédent, il fut toujours question de rénovation rurale avec l’examen du rapport d’activité 2021. Nicole Graas (Écolo – min.) s’oppose à ce rapport d’activité justifiant le non-respect du quota prévu de réunions et plus généralement le manque de concertation. Réponses communes des conseillers Pascale Marot et René Collin: "Il n’y avait pas lieu d’en tenir une puisque la précédente opération de rénovation était clôturée. Le dernier projet, à savoir la reconstruction d’une nouvelle salle de village à Champlon-Famenne,e st en cours de réalisation" . Par ailleurs, Pascale Marot rappelle que chaque projet PCDR est établi en concertation avec les villageois concernés.