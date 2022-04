Marche : Doula a déménagé pour élargir sa gamme

Doula, est heureuse d’accueillir ses clients dans ce nouvel espace, lumineux, plus vaste, idéal pour mettre en valeur tous ses articles:"Qualité, diversité et originalité sont les trois incontournables au moment de choisir les articles que je veux vendre. Dans ce nouvel espace, j’ai pu enrichir la gamme de vêtements de prêt à porter, installer un coin spécial bijoux de la marque Zag et disposer de plus d’espace pour présenter des bijoux en pierre naturelle et faits main qui viennent principalement de Grèce. Il y a aussi plus de choix dans les sacs, en cuir ou de la marque Kipling et les montres, de la marque Cluse."