L'escalade pour tous à partir de 6 ans avec Peace & Bloc à Marche-en-Famenne

Peace & Bloc ouvre un espace de 1357 m² qui offre 125 blocs (nom donné aux "voies" pour les non-initiés) pour 6 niveaux de difficulté. Une pratique d’escalade bien spécifique qui se pratique sans cordes ni harnais, accessible à tous, à pratiquer seul entre amis ou en famille, dès l’âge de 6 ans (accompagnés par un adulte). "Nous voulons cet endroit convivial et surtout un lieu où tout le monde se sent bien. D’où le choix du nom: Peace and Bloc",poursuit Arnaud

À côté des blocs d’escalade, la salle comprend un bar et un espace lounge au look soigné et au mobilier confortable. Des vestiaires et salles de douche complètent l’équipement.

Les deux fondateurs ont la tête bien sur les épaules et hors de question pour eux de procéder n’importe comment:"Tout est réfléchi. Dans un premier temps, nous serons ouverts tous les jours de 8h à 23h. Les stages et cours ne sont pas à l’ordre du jour pour le moment mais envisagés après analyse de la fréquentation fin mai". En attendant, ils ont déjà un partenaire de taille avec Décathlon et ils créent deux emplois (+ 5 étudiants).

www.peace-and-bloc.be et www.facebook.com/peaceandbloc