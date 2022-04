Marche: Les aménagements de sécurité routière de la chaussée de Marenne et de l’allée du Monument trop dangereux selon le MR

Les rues concernées par les différents réglements

– Chaussée de Marenne:Création d’une piste cyclable marquée dans le sens de

la montée, abaissement de la vitesse à 50 km/h dès l’entrée de l’agglomération,

organisation de la circulation (rétrécissements avec obligation de céder le passage).

– Rue du Saint-Esprit:Création d’une zone de rencontre.

– Rue du Bondeau:Mise en sens unique dans le sens Waha-Marche et création d’une piste cyclable marquée dans le sens de la montée.

– Boulevard du Midi:Mise en sens unique limité depuis l’immeuble n°29 vers la Place aux Foires.

– Allée du Monument:Interdiction de circuler vers la place aux Foires et la rue

Neuve depuis l’entrée du parking Folon, organisation du stationnement en voirie avec effet chicane.

– Place aux Foires:Interdiction de circuler sur les voiries situées devant la banque BNP et les établissements Horeca qui lui font face.

– Chemin du Rugby:Interdiction de circuler depuis la rue des Trois Bosses vers la rue de la Pirire.

– Place de la Gare:organisation de la circulation et du stationnement suite aux travaux d’aménagement de la gare des bus.

Le MR cible la chaussée de Marenne et l’allée du Monuments

Le groupe MR, par la voix de Bertrand Lespagnard, s’étonne:"Voter ces points mobilité alors qu’on attend un Plan global de mobilité depuis plus de trois ans, est-ce bien la bonne chronologie? Ces mesures complémentaires sont-elles recommandées par Transitec qui a aidé la commune pour le Plan de mobilité?"

Et le conseiller de la minorité indique que son groupe votera contre ce point car deux rues posent, selon lui, encore problème:"En effet, à l’allée du Monument, les aménagements ne sont ni optimaux, ni sécurisants. Quant à la chaussée de Marenne, les potelets et l’organisation de la circulation sont dangereux et accidentogènes". Et Bertrand Lespagnard de citer quelques exemples à l’appui:"Un bus a dû reculer sur une centaine de mètres pour laisser passer un camion, la circulation a été bouchée durant près de dix minutes car un camion mazout assurait une livraison, imaginez si une ambulance avait dû intervenir en urgence…"

Quant au groupe Écolo, il s’abstient. Selon sa conseillère Nicolas Graas la rue du Bondeau devrait être accessible à la circulation locale.

Le Plan communal de Mobilité présenté début mai

L’échevin de la Mobilité Nicolas Grégoire annonce que le Plan de Mobilité sera présenté en séance du conseil de mai prochain."Certaines adaptations pourraient encore être prises. Mais, pour beaucoup, ces aménagements constituent déjà une avancée en termes de sécurité routière", conclut-il.