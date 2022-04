En quête de raccrochage scolaire: «Je ne me reconnaissais plus dans l’école» (vidéo)

Avec la crise du Covid, le bien-être et la santé mentale des jeunes ont été durement éprouvés. Il en résulte, notamment, une aggravation du phénomène du décrochage scolaire.

Active dans la région de Marche (prov. Luxembourg), le service d’action en milieu ouvert (AMO) Mic-Ados mesure chaque jour cette réalité: " Nous recevons de plus en plus de sollicitations et de la part de jeunes de moins en moins âgés, surtout depuis janvier", révèle ainsi la directrice, Valérie-Anne Adam.

Coordinateur du projet Sac-Ados mis sur pied par l’AMO et qui vise précisément à " aider ces jeunes en situation de décrochage à retrouver la confiance, à retrouver du sens et à retourner ensuite vers l’école, vers une formation ou vers un service citoyen", Antoine Delvosalle constate sur le terrain que " ces jeunes se sentent perdus, se sentent stigmatisés, sont catalogués comme des jeunes à problèmes, alors que ce sont des jeunes qui rencontrent des problèmes ".

Avec la situation héritée de la pandémie de Covid, " les jeunes ont été confinés trop longtemps dans leur bulle", reprend la directrice Adam, qui constate par ailleurs que " de plus en plus de jeunes galèrent à trouver une place au niveau professionnel ".

Proposant des cycles de trois mois d’accompagnement en petits groupes, Mic-Ados, à travers son projet Sac-Ados, propose une série d’ateliers et de chantiers participatifs pour les jeunes en situation de décrochage qui font appel à elle. " Ceci se fait souvent en collaboration avec les écoles où ces jeunes sont inscrits, pour qu’ils ne soient pas considérés comme absents", précise Valérie-Anne Adam.

En quête d’autre chose

Après avoir été exclu de deux écoles, Loucas, 16 ans, avait perdu le goût pour le système scolaire. Il a donc fait le choix de solliciter les services de Mic-Ados: " J’aime bien travailler, mais l’école me bloque, témoigne le jeune homme. Venir ici m’a permis d’apprendre dans un encadrement différent. Ça m’a donné envie d’essayer une dernière fois l’école, mais plutôt à travers le CEFA."

Trouver les ressources nécessaires via une voie qui lui correspond davantage pour retourner vers l’école, c’est aussi l’objectif recherché par Karell, 15 ans, " pour obtenir un diplôme, dans l’espoir d’avoir un bon métier". Victime de harcèlement par les autres élèves de sa classe, deux changements d’école ne lui ont pas permis de se reconstruire. Elle a donc décidé de quitter le milieu scolaire. " J’étais tout le temps toute seule chez moi. J’ai fait des crises d’angoisse, je souffrais d’anxiété, ça a joué sur ma santé. Mais ici, les gens sont respectueux, il n’y a pas de jugement. On se reconnaît à travers les autres."

On le constate: les jeunes qui font le choix de se tourner vers des structures parascolaires telles que l’AMO Mic-Ados sont en recherche d’une alternative à l’école traditionnelle.

" Je ne me reconnaissais plus du tout dans l’école ", raconte pour sa part Angie, 15 ans, elle aussi ayant décidé de quitter l’institution scolaire traditionnelle. " Mais je ne voulais pas rester sans rien faire. Ici, ça m’a aidé à reprendre un rythme normal, j’ai pu aussi prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, de trouver comment aller directement dans le monde du travail. Me retrouver en plus petit groupe comme ici me motive davantage."

Relancer une dynamique

Ces différents témoignages rappellent que le phénomène de décrochage scolaire n’est pas le fait d’une maladie que l’on soignerait à coup de médicaments dans le but de renvoyer le jeune qui en souffre dans une situation identique à celle qui a causé cette souffrance. Au contraire, ils démontrent que de nombreux jeunes en situation de décrochage ne se retrouvent simplement plus dans le cadre scolaire traditionnel, mais que des solutions alternatives permettent à ces jeunes de se réinsérer, non pas simplement dans l’école, mais tout simplement dans la société.

" L’objectif, au final, consiste à relancer une dynamique chez tous ces jeunes « , conclut Valérie-Anne Adam, la directrice de Mic-Ados.