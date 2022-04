Henri Dès a fait chanter les générations au WEX de Marche

C’était un samedi soir sur la terre, au WEX plus précisément. Henri Dès est arrivé devant un public enthousiaste et chaleureux. Il y avait des mamies, des papis mais surtout beaucoup de papas, de mamans et d’enfants. Accompagné de sa guitare, et d’un contrebassiste, il a chanté, raconté, sourit, rit et toute la salle avec lui! Une salle presque comble qui avait, d’un coup, retrouvé son âme d’enfant.