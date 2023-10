À Manhay, Geoffrey Huet et Pascal Daulne se présenteront-ils sur une même liste en 2024 ?

Aucun dossier clivant ne semble pousser certains à composer une liste. Les échos du terrain ne semblent pas non plus donner des indications sur cette possibilité.

Mais, un an en politique, c’est tout aussi long que court. Bourgmestre depuis plus de deux ans, Geoffrey Huet a pris ses marques. C’est incontestable.

"Un vœu du MR"

Se verrait-il bien rempiler ? Il confie: "Normalement oui. Je m’interroge un peu comme tout le monde. Nous avons eu un mandat qui n’a pas été facile. Je ne peux pas dire à 100% car il y a toujours une part d’incertitude. Je dois encore voir l’équipe. Tout se fera en fonction de cela"

Cette rencontre doit être programmée dans les prochaines semaines: "Nous avons peut-être un peu de retard par rapport à d’autres communes car nous n’avons pas encore évoqué les futures élections avec notre groupe. Nous sommes le nez dans le guidon avec plusieurs projets. Nous allons faire le point avec les membres du collège, du conseil communal et du CPAS et des candidats de notre liste."

Geoffrey Huet devrait la conduire. Avec un Pascal Daulne, aujourd’hui dans la minorité à ses côtes ? Ce n’est pas de la politique-fiction.

Les débats au conseil communal sont d’ailleurs beaucoup moins tendus qu’à une certaine époque.

"Il n’y a eu aucune discussion à ce sujet entre nous. Il n’y a rien de fait, je ne suis pas fermé à l’idée. Il est vrai que déjà en 2018, le vœu du MR était que les libéraux soient sur une même liste. Dans nos communes, on sait que, bien plus que la couleur, c’est souvent l’homme qui est pointé", avance-t-il, recentrant ses propos sur le groupe: "Si tout le monde repart chez nous et dans une autre liste, cela ne sera pas possible. Tout doit d’ailleurs se discuter en groupe".

Un retour ?

Pascal Daulne analyse également la situation (voir ci-dessous).

Ancien bourgmestre également, aujourd’hui dans la minorité, Robert Wuidar affiche une prudence de Sioux et note que lui aussi, n’a pas pris sa décision de rempiler ou pas. "J’ai plus de 70 ans et je suis fier de mon parcours au service de ma commune. Me représenter ? Pour l’instant, j’observe la situation", indique-t-il, sans être beaucoup plus loquace.

Marc Generet, mayeur en ce début de mandature, aurait-il toujours le feu sacré ? Lui aussi est dans l’expectative et n’a encore rien décidé.