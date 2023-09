"Il ne faudrait pas que le projet devienne comme celui de la gare de Mons", lance Pascal Daulne, à Manhay

Le bourgmestre Geoffrey Huet se veut rassurant. Ce ne sera pas un scénario comme celui avancé par le conseiller et pour cause: "La piscine a été inaugurée et les travaux sont terminés", dit-il. Cependant, il expose qu’un montant de plus de 800 000 € doit encore être payé à l’entrepreneur. Ce dernier pouvant réclamer des indemnités de retard.

Garanties ?

Premier axe mis en avant par le mayeur: "Un montant de 400 000 € sera avancé à l’intercommunale qui gère la piscine par ses 8 partenaires. Il sera remboursable fin 2024 sous forme de crédit sur 10 ou 15 ans." Pour Manhay, cela représente 38 000 €.

Pascal Daulne affirme soutenir le projet mais s’interroge sur les garanties qui sont données en cas de non-remboursement. "Nous sommes partenaire dans tout", souligne le bourgmestre qui explique par ailleurs que ces 400 000 € représentent les suppléments générés notamment par la hausse des prix et la pose de panneaux photovoltaïques.

Si ce point rencontrera l’unanimité, le deuxième axe de ce dossier, lui, entraînera l’abstention de la minorité, à l’exception de celle du conseiller Benoît Lesenfants qui marquera son accord.

"Jouer à la banque"

Dans ce second axe, il est question de près de 447 000 €. Une somme qui correspond aux subsides attendus de la Région dans le cadre du plan piscine. Somme attendue également par l’entrepreneur qui, là aussi, peut réclamer des intérêts de retard.

"L’intercommunale n’a pas de liquidités. Les autres communes partenaires se sont tournées vers Manhay pour savoir si on ne pouvait pas avancer cette somme", explique le mayeur qui ajoute que cela serait une belle opération financière tant pour la commune qui gagnerait des intérêts que pour l’intercommunale qui aurait des intérêts moindres à rembourser que si elle s’était tournée vers une institution financière . "On joue à la banque", commente Pascal Daulne, qui s’interroge également sur les conséquences d’un non-remboursement: "Il faudrait bétonner au niveau des garanties", dit-il alors que Geoffrey Huet, lui, souligne que ces subsides devraient arriver et qu’en cas de pépin, les autres partenaires seraient solidaires.

Foot à Odeigne : la première phase lancée

Le dossier de la rénovation des installations du foot et du ski d’Odeigne avance. Ce jeudi, le lancement du marché pour la première partie du chantier a été adopté unanimement. L’échevin Patrick Loos explique qu’il s’agit des travaux pour la rénovation énergétique du bâtiment existant. Montant estimé: 580 000 € TVAC avec une subvention de 380 000 €. Le second volet du chantier, lui, concernera l’extension des installations avec notamment des nouveaux vestiaires. L’échevin précisera lors des débats que si tout avait été rasé et reconstruit, la Commune ne pouvait obtenir les subsides évoqués, subsides d’un pourcentage plus élevé que ce qui est habituellement possible de recevoir.