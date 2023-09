L'église de Lamormenil va se transformer en crèche

La genèse du dossier a été remise en perceptive par l’échevine Anne Mottet: "La Commune a répondu à un appel à projets dans le cadre du plan cigognes. Nous souhaitions une crèche de 28 places. Notre dossier a été retenu pour 14".

Retenue également, la localisation de cette crèche, dans une partie de la commune qui n’en possède pas. L’église de Lamormenil, moins fréquentée, a été retenue. Le conseil de fabrique a été consulté. Le doyen, lui, doit transmettre un avis à l’évêché. L’échevine insiste:

"Une partie de l’église, la sacristie, restera affectée au culte. Nous respecterons l’esprit de l’église, notamment en gardant les poutres apparentes et le bâtiment ne sera pas affecté à autre chose qu’une crèche".

Le bourgmestre Geoffrey Huet lui, ajoute: "Il s’agit d’une désaffectation partielle et non d’une désacralisation".

Nouveau bâtiment ?

Les subsides escomptés sont de 583 000 € pour un coût estimé à près de 660 000 €. Le conseiller Pascal Daulne se demande si la construction d’un nouveau bâtiment n’aurait pas été plus opportune. Réponse du mayeur: "Ce bâtiment, c’est un patrimoine qui existe. On sait qu’un jour on devra le rénover".

Robert Wuidar (min.) pour sa part, interroge la majorité sur l’opportunité de réaliser une consultation populaire dans le village. "Nous avons rencontré le conseil de fabrique, qui gère les lieux. Une consultation aurait allongé la procédure", dit-il, pointant que la procédure s’inscrivait dans un appel à projets, assorti de subsides. Le dossier, dans ses deux votes, a été adopté à l’unanimité.

Char de Grandmenil

La restauration du char de Grandmenil et sa mise en valeur sont revenues sur la table. "Un bon signe" pour le bourgmestre qui explique que le CGT, le Commissariat Général au Tourisme, sollicite une estimation réactualisée des coûts.

Pascal Daulne (min) remet en avant ce coût: 700 000 €, sans compter d’autres frais inhérents. "Si le subside est de 80% ok mais s’il n’est que de 60% ? Je souhaite que le dossier revienne au conseil." Ce sera le cas, affirme le mayeur, qui ne peut présager du taux de subsidiation. Il rappelle cependant que lors du dossier rentré il y a plus d’un an, il était de 80%.

Francoise Cornet (min.), dit "respecter le char" mais, considère les montants comme "aberrants", estimant que ces fonds pourraient être investis dans d’autres projets.

Au vote, Robert Wuidar et Francoise Cornet s’abstiennent.