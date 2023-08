Éoliennes refusées à la Baraque de Fraiture: recours de Luminus

"Intérêt supérieur"

La société Luminus, par la voix de ses conseils, base son recours sur plusieurs axes. D’emblée, elle affirme que le projet est "d’intérêt supérieur, servant la sécurité et la santé publique."

Sur les aspects mis en avant par les fonctionnaires techniques et délégués dans leur refus de permis, Luminus affirme qu’il y a bien conformité au niveau du plan de secteur. L’impact paysager a lui également, suivant ses dires, été analysé notamment lors de l’étude d’incidences et "reste acceptable." Idem pour l’intérêt biologique, où des mesures compensatoires sont promises par la société Au total, une trentaine d’arguments sont mis en avant dans la motivation du recours.

Au Conseil d’État ?

Ce recours sera analysé par le gouvernement wallon et plus particulièrement par les ministres de l’aménagement du territoire et de l’environnement. On se doute que ce dossier sera très attentivement suivi dans le nord de la province, notamment par l’ASBL "Association de Défense de la Région de la Baraque de Fraiture." Cette dernière s’attendait sans doute à un tel recours. En juillet dernier, à l’annonce du refus de permis, elle soulignait: "Luminus a une possibilité de recours auprès du gouvernement wallon contre cette décision de refus, et nous y ferons face, jusqu’au Conseil d’État."

Le Conseil d’État pouvant être saisi par l’ASBL si permis venait à être accordé par les ministres.