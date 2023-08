Manhay: Vaux-Chavanne sera en fête, dès ce vendredi

On s’active à Vaux-Chavanne, dans la commune de Manhay. C’est que le dernier week-end d’août est synonyme de kermesse du village. Cette fois encore, pendant 5 jours, la jeunesse locale (notre photo) va être à la barre. Elle n’a pas ménagé ses efforts et son investissement pour proposer un spectacle de choix. Tout débutera ce vendredi 25, dès 19 heures, avec un tournoi de pétanque en triplette. Les inscriptions se font sur place. Pour ceux qui ne sont pas adeptes des boules, l’emblématique jeu du clou sera également proposé. Le lendemain, samedi 26, troisième édition de la Garden-party avec plusieurs DJ en lice. Les portes seront ouvertes dès 17 heures et l’entrée sera gratuite jusqu’à 21 heures. Notons que le site sera couvert en cas de pluie. Dimanche 27, dans l’après-midi, plusieurs jeux pour enfants seront proposés. À 19 heures, place au "beer pong." Le lundi permettra à tous de partager un souper villageois, proposé après la messe en mémoire des défunts, programmée à 18 heures. Cette édition 2023 se terminera mardi avec le traditionnel Vêcheu. Notons la présence d’attractions foraines tout au long de cette kermesse.