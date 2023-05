Le Manhay Historical Museum 44 intègre le "Belgium Battlefield of Europe"

Bonne nouvelle et beau signe de reconnaissance pour le Manhay History Museum 44, le MHM44, situé à Grandmenil. Il vient d’intégrer le réseau "Belgium, Battlefield of Europe". Ce réseau, mis sur pied par War Heritage Institute, dont le but est "De préserver et de transmettre le patrimoine, l’histoire et la mémoire militaires de la Belgique."