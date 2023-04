2023, l’année de l’envol pour le groupe Talkeys, originaire de Manhay et Ferrières (vidéo)

Les premières notes de She, l’un de leurs anciens morceaux, résonnent et l’on se surprend à déjà taper du pied. La pop-rock mélodique de Talkeys s’imprime directement dans la tête. Vient ensuite Stupid, leur nouveau morceau à la mélodie ultra-efficace dont le clip magnifique, réalisé par l’un de leurs amis vidéastes Denis Klein, est visible sur You Tube. Il a été tourné notamment dans le village de My (Ferrières), dans les bois de Harre mais aussi à Houffalize et Stavelot. En référence à leurs racines ardennaise. Les membres du groupe sont en effet issus des communes de Manhay, Ferrières et Spa.

Sous l’impulsion du chanteur Julien Lahaye et de Didier Vincent, le groupe voit le jour en 2018 sous le nom de NYX. Un EP de huit titres sort en 2020 et la même année, le groupe remporte le concours "Nationale 5" qui met en lumière des groupes émergents issus des cinq provinces wallonnes. "Hélas, le Covid est arrivé. Difficile alors pour nous de nous faire connaître. Les concerts sont alors à l’arrêt, explique le chanteur Julien Lahaye. Nous en avons profité pour composer et diffuser nos morceaux sur les plateformes."

En octobre 2022, le groupe décide de prendre un nouveau départ en changeant notamment de nom. "Nous souffrions d’un manque de visibilité car le nom NYX était déjà utilisé par d’autres groupes et par une marque connue de cosmétique", confie Didier Vincent, membre fondateur.

De NYX à Talkeys

Exit donc NYX. Place désormais à Talkeys. "Un nom issu d’un brainstorming commun dont la consonance anglaise, qui correspond à la musique que nous produisons, nous a de suite plu", poursuit Simon Noël, le pianiste du groupe.

Le groupe se compose aujourd’hui de Julien Lahaye (chant et guitare), de Didier Vincent (guitare et chœurs), d’Andy Vincent (basse), de Brice Kertesz (batterie) et Simon Noël (piano et chœurs).

Leurs influences affichées: "Nous aimons tout particulièrement tous les groupes de Pete Doherty: Babyshambles, The Libertines. Les Arctic Monkeys aussi,… La brit-pop, que nous écoutons beaucoup, fait également partie de nos influences"

En 2023, le groupe avoue vouloir passer à la vitesse supérieure. "Nous avons vraiment l’ambition de franchir un cap cette année avec la volonté d’enregistrer quelques titres en studio. Nous espérons également pourvoir nous produire un maximum en concert dès cet été"

Des dates de concerts sont annoncées. N’hésitez pas à aller y découvrir ce groupe aux mélodies diablement accrocheuses.

Les clips de Talkeys sont à découvrir sur You Tube.