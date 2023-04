Un chemin de croix à la lueur des flambeaux à Lafosse (vidéo)

Si Thomas Ehlen, coordinateur de la soirée pour le compte de l’UP a rappelé le sort de Jésus lors des différentes haltes, l’abbé Donatien Tampwo Mfudi, lui, a fait un parallèle avec nos vies et notre société actuelle, notre monde bruyant, oubliant le silence, ayant une pensée, notamment pour les personnes les plus faibles, celles qui souffrent, celles touchées par la maladie particulièrement les plus jeunes, sans oublier les défunts.

Le tout accompagné par les chants de la chorale de Manhay qui, une fois de plus, a donné encore plus de relief à cet événement majeur du calendrier chrétien. L’Unité Pastorale continuant son cheminement vers Pâques avec la veillée pascale, samedi soir, à Grandmenil et la messe de dimanche à Malempré.