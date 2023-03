Le centre sportif de Manhay enfin inauguré

Coût total: 1,7 million

La commune de 3 500 habitants se dote d’un bel outil déjà reconnu comme Centre sportif local. Le projet avait été lancé par l’ancienne majorité et poursuivi par l’actuelle. Le coût total des travaux se chiffre à 1,7 million d’euros. "Un tel dossier, c’est beaucoup de travail et d’énergie, confirme Patrick Loos, échevin des Sports. Mais quand on voit le résultat ainsi que l’engouement et la satisfaction de la population, on ne peut qu’être heureux."

À terme, la Commune veut développer un véritable pôle sportif dans le nord de province, en profitant notamment du passage du bus toutes les heures. Manhay a récemment reçu sa première étoile "Commune sportif" de l’Adeps.

Nouvelle piste: "Du pain béni !"

Le collège a profité de la journée pour présenter la nouvelle piste d’athlétisme, dont la rénovation remonte aussi à plusieurs mois. L’ancienne surface datait du début des années 80 et le tour faisait 220 m. La piste a donc été remise aux normes, avec quatre couleurs de 200 m et une ligne droite de six couleurs sur 100 m. "Nous ne pouvions plus rien organiser et les athlètes s’entraînaient dans de mauvaises conditions, rappelle Gilles Vincent, entraîneur à la section de Manhay du club de Spa. Cette nouvelle piste, c’est du pain béni !"

Des installations flambant neuves pour que les jeunes manhaydois deviennent des champions, comme la fratrie Borlée, passée dans le club local quand la famille était installée à Dochamps.