Majorité et minorité d’accord pour critiquer le PIMACI wallon

Le chef de file de la minorité, Pascal Daulne, en remet une couche: "C’est un projet écolo !"

Le mayeur rappelle que déjà, lors d’un récent conseil, il avait dit tout le bien qu’il en pensait: "Le PIMACI, c’est un truc qui n’a pas été pensé du tout, notamment pour les communes rurales. On ne va pas mettre des trottoirs partout, nous avons 300 kilomètres de voiries à entretenir."

Le PIMACI, c’est le Plan d’investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité. Un programme qui accompagne le PIC, Plan d’Investissement Communal, et qui permet des aménagements de mobilité douce. Mais voilà, alors que des subsides de 500 000 € avaient été annoncés pour un projet à Deux-Rys, seuls 130 000 € sont arrivés actuellement. "Lors d’une réunion, on n’a pas su nous dire ce qu’il en était", peste le mayeur.

Les subsides devaient être affectés à un projet de sécurisation piétonne et cyclable à Deux-Rys, en plus de la réfection de la voirie: "Un montant de 734 000 € avec seulement 130 000 € de subsides pour des vélos et des piétons, jamais je ne voterai ça", lance Pascal Daulne.

Le bourgmestre rétorque "Moi non plus !" La solution avancée ? La fiche PIMACI prévue à Deux-Rys sera abandonnée si les subsides avancés au début du projet n’arrivent pas.

Dochamps en partie à la trappe

Effet collatéral, sur les quatre fiches projets introduites et acceptées dans la PIC, seules celle de Malempré, Harre et Deux-Rys seront lancées dans l’immédiat. Celle qui concerne la rue des Chasseurs Ardennais à Dochamps est reportée, non seulement pour des raisons budgétaires, mais également parce que plusieurs projets, subsidiés par d’autres canaux, doivent y être réalisés.

Preuve en est, lors de ce conseil, avec le marché d’auteur de projets pour "cœur de village" dans l’entité. "Ça fait mal de retirer Dochamps, mais nous aurons une belle place" analyse Pascal Daulne. La désignation des auteurs de projets pour les trois projets PIC-PIMACI est unanimement votée.