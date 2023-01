Le bâtiment ski-foot d’Odeigne sera-t-il rasé ?

Une nouvelle construction envisagée

Le mayeur lève ensuite un coin du voile: le bâtiment pourrait non pas être rénové mais bien détruit et reconstruit: "Malgré tout le respect que j’ai pour les gens qui l’on construit, c’est un hangar. Nous allons même voir dans quelle mesure, on ne va pas le raser et le refaire. C’est ce que l’architecte nous a dit d’emblée".

Et de noter que même les évacuations posent problème. Autre atout: une nouvelle construction permettrait des nouveaux agencements pour les pièces.

Le ministre Adrien Dolimont a eu l’occasion de se rendre compte de cet état de fait lors d’une visite des lieux dernièrement.

CPAS et Olivier Vandecasteele

Le budget du CPAS a été adopté lors de cette soirée. La présidente de l’institution, Laëtitia Lesenfants, en présente les grandes lignes. "L’intervention communale est de 400 000 €, soit 25 000 € en plus que l’année dernière", précise-t-elle pointant l’indexation comme une des explications. Les dépenses, elles, ont été comprimées de 20 000 €. "70% de notre budget est consacré à l’aide sociale et au fonctionnement des différents services", ajoute-t-elle. Cette aide sociale, précise la présidente augmente: "De 153 000 € en 2017 on passe à 172 000 € en 2021. Sur le plan des RIS, ils étaient 10 en 2018, ils sont actuellement 11 plus un dossier étudiant et 11 dossiers supplémentaires pour des Ukrainiens." Soulignons encore qu’une motion en faveur de la libération d’Olivier Vandecasteele, prisonnier en Iran, a été votée.

Sacs-poubelle: Le couac de la distribution

Dans les questions d’actualité, le conseiller Pascal Daulne (min.) est revenu sur le nouveau système de distribution des sacs-poubelle. "J’ai été interpellé par de nombreuses personnes. Certaines ont attendu des heures et ne sont plus revenues, préférant venir plus tard à la maison communale. Il était également très difficile de se garer."

Le bourgmestre Geoffrey Huet assume: "Oui, il y a eu un couac de 2 ou 3 heures le mercredi". En cause ? Une organisation visiblement non respectée: "Il était prévu de faire 2 ou 3 files. Il n’y en a eu qu’une au début. L’attente a entraîné les difficultés de stationnement". Le conseiller Benoît Lesenfants (min.) déplore, pour sa part, le fait de faire déplacer la population vers un endroit unique. Pour le mayeur, c’était déjà le cas avant, lorsque la population recevait ses sacs par ancienne commune, expliquant: "Cela représentait 6 jours à 2 hommes. Ici, ce sont deux jours pour quelques hommes".

Déclarer toutes les battues

Le nouveau règlement général de police de la zone Famenne-Ardenne a été avalisé, unanimement également, lors de ce conseil. Le mayeur, Geoffrey Huet, en a précisé les différents points. À l’issue d’échanges sur ce dossier, l’échevin Claudy Huet marque la volonté de la Commune d’imposer un règlement particulier concernant la déclaration des battues. Si l’affichage est obligatoire pour tous, si la déclaration préalable l’est sur les terrains communaux, ce n’est pas le cas sur les parcelles privées. Pour une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la forêt, la volonté est de rendre cette déclaration obligatoire pour tous.