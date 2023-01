Manhay : dix mises à l’honneur lors des vœux

L’occasion était également belle lors de cette soirée de mettre en avant les retraités de ces dernières années. Ainsi, Christian Godefroid a intégré la commune en tant que contrôleur adjoint des travaux en 1981 avant d’en prendre la gestion. Jean-Pol Samray, surnommé "Sam" a exercé ses multiples talents dans ce service, devenant un réel expert dans les chantiers aux bâtiments communaux. Il a également été affecté à la conduite du minibus

Enseignement

Jean-François Doster a travaillé comme instituteur primaire de 1988 à 2020. Toute sa carrière, il a enseigné à l’école de Grandmenil. Attentif et passionné, il a été un des précurseurs du numérique à l’école.

Autre enseignant, Yves Bodson a été instituteur primaire de 1987 à 2009 avant d’endosser le costume et la tâche de directeur des écoles communales. Après un passage à l’IFAPME, il a retrouvé l’enseignement à Manhay en tant que conseiller pédagogiques.

Vinciane Bodson, elle, a été professeur d’éducation physique dans toutes les implantations communales dès 1984. Elle a connu une époque sans le centre sportif, où la gym était dispensée dans des salles et autres locaux souvent inadaptés.

Évelyne Collard a exercé de nombreuses fonctions au sein de la commune: animatrice aux plaines, assistante maternelle, puéricultrice.

Administration

Michèle Libar a passé toute sa carrière dans l’administration, au service population pour être précis. Elle était en "première ligne" pour recevoir les citoyens et a connu, en plusieurs décennies, une véritable mutation du métier.

Véritable "pilier," Liliane Houet a travaillé 44 ans pour la commune. D’abord au CPAS puis au service population, ne négligeant pas la communication au sein de l’institution.

Toujours au niveau de l’administration Bernadette Lamy a, elle, incarné le service urbanisme pendant de longues années. Elle aussi a vu l’évolution du métier, tant sur le plan technique que juridique. Et de 4 à 5 demandes de permis par an à ses débuts, on est passé à près de 40 aujourd’hui !

Martine Alexandre a intégré la commune en 1996. D’abord au service des finances avant de migrer vers l’accueil et les archives.

Notons que Marie Rose Coulée, Claude Depierreux, Josette Livin, Josiane Reompree et Annick Yansenne accèdent également à la pension. Ils étaient excusés pour cette soirée.