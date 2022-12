Succès de foule pour les reconstitutions à Manhay (vidéos)

Manhay et sa région ont été un des enjeux de la Batailles des Ardennes. L’entité a énormément souffert des combats. Plusieurs photos d’époque, disposées sur le site, témoignaient, s’il le fallait encore, de ces âpres combats. La volonté de l’ASBL, par le biais de commémorations et d’histoire vivante, est de se souvenir de cet épisode qui a marqué durablement la région.

Venus de partout

Le public s'était placé aux endroits stratégiques pour assister au show. ©EdA

Le public est venu des quatre coins de la Belgique mais également de l’étranger. Un bref détour par les plaques d’immatriculation des voitures valait mieux qu’un grand discours. Les collectionneurs et reconstituteurs, eux aussi, n’avaient pas hésité à avaler des kilomètres pour être présents. Preuve, s’il en fallait une, de la qualité de l’organisation.

Point d’orgue de ce week-end, les évocations des combats, show pyrotechnique à la clé. Du réalisme à l’état pur. Pour y assister, le monde était présent, bien présent. "Nous avons accueilli des milliers de personnes tout au long de ce week-end. Il est très difficile de donner un chiffre car la gratuité était de mise lors de ces journées, commente Eddy Monfort, boss de l’organisation. Tout s’est super-bien déroulé. Nous avons d’excellents échos, autant des collectionneurs que du public. Certes, comme dans toute organisation, il y a eu des petits couacs mais rien de majeur. Tout s’est bien passé."

La percée allemande a été évoquée lors de la première reconstitution. ©EdA

Bénévoles indispensables

À l’entame des évocations des combats, le public a également pu voir des civils traverser le champ de bataille. Une façon pour les organisateurs de mettre en avant le sacrifice de ces civils pendant l’hiver 44-45 qui, malgré eux, ont été exposés, souvent en première ligne, à la bataille. ©EdA

Tirant encore le bilan de cette édition, qui concordait avec le 78e anniversaire de l’offensive Von Rundstedt, Eddy Monfort souligne: " C’était la première édition depuis la crise sanitaire. Je pense que nous avons surpassé en termes de monde l’édition du 75e. Cela s’explique facilement avec une météo qui était cette fois avec nous. " Et d’insister avec des énormes mercis aux nombreux et différents partenaires. " Et surtout merci aux bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible. Ils ont été là, fidèles, et la réussite de cette édition, c’est avant tout grâce à eux. "

Des blindés bloqués à la frontière suisse

À peine cette édition terminée, qu’Eddy Monfort, le responsable de l’ASBL "Ardennes History Remember" a déjà de nouvelles idées: "Pour cette édition, sur le champ de bataille, nous avions placé un pont Bailey. Cela a été un plus. De nombreux collectionneurs ont dit qu’ils seraient de la partie en 2023. Nous pensons que nous pouvons aménager encore d’autres choses sur ce champ de bataille. Nous allons en discuter et en voir la faisabilité". Sur le plan des véhicules, certaines démarches administratives seront entamées encore plus tôt: "Nous devions recevoir des collectionneurs suisses. Ils venaient avec des blindés. Ils ont été retenus à la frontière de leur pays".

Une marche le 26 décembre

En attendant l’année prochaine, l’ASBL organise un autre événement majeur, une marche, d’une dizaine de kilomètres, en hommage aux unités américaines qui ont combattu dans la région. Ce sera la septième du nom. Elle est prévue le lundi 26 décembre au départ du musée à Grandmenil. L’inscription est gratuite. Les départs seront enregistrés de 9h à midi.

Les Manhattan Dolls à Manhay

©EdA

Il y en avait pour tous les amateurs du genre tout au long de ces journées: véhicules parfois exceptionnels, reconstitution de campements des belligérants, d’un hôpital de campagne, messe comme à l’époque, musée accessible ou encore bourse militaria. Sans oublier la musique et le chant avec les Manhattan Dolls (notre photo). Venues des USA, elles étaient à Manhay, comme en 2019, et font déjà partie des incontournables de l’événement.