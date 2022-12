Près de 400 reconstituteurs attendus

Campements

Le week-end sera dense, comme en témoigne le programme (voir par ailleurs). "Nous accueillerons près de 400 reconstitueurs venus de toute l’Europe, près de 200 véhicules autant allemands qu’alliés. Certes, il y aura un peu moins de chars que lors du 75e anniversaire mais le week-end vaudra le déplacement", enchaine-t-il. Pointons les reconstitutions où, notamment, un pont Bailey a été reconstitué. "Une attention particulière a également été portée aux campements qui permettrons de découvrir la vie de ces soldats", avance encore notre interlocuteur.

Gratuit tout le week-end

Notons qu’aucun uniforme SS ne sera présent: "C’est certes contraire à la réalité historique mais la population locale a énormément souffert lors de ces événements et les cicatrices sont encore bien là. Notre but n’est pas de choquer. Les reconstitueurs en uniforme allemand ne pourront d’ailleurs pas se promener dans le village en dehors des événements planifiés".

Une messe le dimanche matin, en habits d’époque figure également au programme de ces 9, 10 et 11 décembre. Une cinquantaine de bénévoles viendront prêter main-forte au noyau dur de l’ASBL pour que ces journées se passent pour le mieux. "Des stewards seront là notamment pour guider le public et les aiguiller pour les parking", explique Eddy Monfort. Notons que l’accès au site et aux reconstitutions est entièrement gratuit, ce qui est loin d’être une évidence, tant la qualité de ce week-end n’est plus à démontrer.